I. Stanovič: Prioritou je zdravotníctvo a vrátiť úrad mestám a obciam

Trnava 18. októbra (TASR) - V jesenných komunálnych voľbách sa o post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bude uchádzať kandidát Hnutia Občan Národ Spravodlivosť Ivan Stanovič. Rozhovor so Stanovičom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na predsedu TTSK.





-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja?-



Rozhodol som sa preto, lebo stav a poslanie TTSK sa v mnohých oblastiach míňajú účinku a systém, ako fungujú jednotlivé kraje, je pokračovaním zle nadstaveného systému prenesenia kompetencií.





-V akom stave sa podľa vás nachádza Trnavský kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Neviem, či by som nejaké pozitívum vypichol, zatiaľ to vidím len v negatívach.





-Akým problémom Trnavský kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Problémom je určite spracovanie projektov a čerpanie eurofondov. Budeme čeliť energetickej kríze, ktorá bude mať následky pre ľudí, dane, zamestnanosť, a vôbec, pre celú spoločnosť.





-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v Trnavskom kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne nasledujúce roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Mojou prioritou je zdravotníctvo a vrátenie úradu mestám a obciam. Z mojej pozície to bude boj so štátom, aby boli prijaté legislatívne úpravy na riadny chod prenesených kompetencií.





-Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Nestojí za mnou žiadna záujmová skupina. Budem sa opierať o odborníkov, ktorým záleží na Slovensku, ctia si hodnoty a etiku majú v srdci.







Okrem Stanoviča kandidujú v Trnavskom samosprávnom kraji na post predsedu Martin Beluský za ĽSNS, József Berényi za stranu Aliancia, Zdenko Čambal s podporou strán SNS a Smer-SD, nezávislý kandidát Martin Červenka s podporou strany Hlas-SD, nezávislý kandidát Roland Hakszer, Roman Chudý za stranu Život, Zdenko Rosina za Národnú koalíciu/Nezávislí kandidáti, za Republiku Veronika Temňáková a za koalíciu OĽANO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, SaS, KDH, Spolu, Šanca, ODS, Za ľudí, Sme rodina, OKS, DS, Maďarské fórum Jozef Viskupič.