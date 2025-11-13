< sekcia Regióny
Vianočné trhy zavítajú aj do Petržalky, začnú sa 28. novembra

Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Vianočné trhy zavítajú aj tento rok do bratislavskej Petržalky. Začnú sa 28. novembra rozsvietením vianočného stromčeka, ktorým je tentoraz desaťmetrový smrek. Trhy na Námestí republiky potrvajú do 21. decembra. Prinesú sú sebou aj viaceré novinky vrátane zimných atrakcií či živých alpák. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Návštevníkom bude k dispozícii 12 gastrostánkov, ďalšie dva ponúknu rozličný vianočný tovar. Počas pracovných dní budú otvorené od 11.00 do 21.00 h, cez víkend od 9.00 h.
Súčasťou trhov bude aj hudobný program. Stredy budú patriť primárne vystúpeniam detských a seniorských folklórnych súborov, petržalských základných a materských škôl, umeleckých škôl či konzervatórií. Piatky a soboty sa budú niesť v znamení väčších koncertov, medzi inými aj Petra Lipu.
Návštevníkov čakajú aj viaceré atrakcie. „Zimné radovánky si budú môcť užiť v tzv. snehovom areáli. Ďalšou z nových atrakcií bude možnosť nakŕmiť alpaky, ovečku a kozičku,“ priblížila Halašková s tým, že nová svetelná výzdoba má aspoň čiastočne vykompenzovať absentujúcu výzdobu v uliciach.
Najmenší návštevníci sa môžu tešiť na Mikuláša, ktorý so svojimi pomocníkmi zavíta do mestskej časti 6. decembra.
Pripravený je aj sprievodný program, napríklad Mikulášska kvapka krvi (4. 12.), vianočný komunitný trh či bazárik, rozprávkové nedele pre deti, Mikuláš v pobočkách miestnej knižnice či Vianočná bubnovačka.
„V detských a rodinných pobočkách budeme realizovať aj výtvarné vianočné dielničky,” podotkla riaditeľka knižnice Libuša Jaďuďová s tým, že betlehemské svetlo prinesú slovenskí skauti zo 113. zboru Modré hory z Petržalky. Odniesť si ho do svojich príbytkov bude možné 22. decembra v poobedných a podvečerných hodinách z knižnice Prokofievova 5 a Vavilovova 26.
Kompletný harmonogram podujatí Vianočnej Petržalky 2025 je zverejnený na webovej stránke mestskej časti.
