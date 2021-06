IBM bude mať nové priestory v Novom Apolle v Bratislave

Bratislava 24. júna (TASR) - Jedna z najväčších IT spoločností na svete - IBM presťahuje svoje slovenské kancelárie do budovy Nové Apollo na Prievozskej ulici v Bratislave, ktorá je aktuálne vo výstavbe. Pre TASR to za IBM Slovensko potvrdila Stanislava Suchá.



Výkonný riaditeľ IBM International Services Centre Paul Burt na sociálnej sieti informoval o novom sídle spoločnosti s tým, že sťahovanie je naplánované v prvej polovici roka 2023. "Pri návrate zvolíme hybridný prístup, ktorý kombinuje to najlepšie z práce pred pandémiou s tým najlepším z virtuálnej práce minulého a tohto roka,“ uviedol.



Developer HB Reavis, ktorý Nové Apollo stavia, ešte v máji informoval, že jedna z najväčších IT firiem na svete bude v budove majoritným nájomcom. Meno spoločnosti však nezverejnil. "Po dokončení sa najväčší technologický zamestnávateľ na svete stane jej hlavným nájomcom, ktorý zaberie takmer 30.000 štvorcových metrov z celkových 48.000. Transakcia je zároveň významným krokom vpred pre celý trh komerčných nehnuteľností," uviedol investor.



Dokončenie Nového Apolla je plánované v roku 2023.