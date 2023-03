ID KLUB V Nitre poskytne psychologickú pomoc mladým ľuďom

Nitra 16. marca (TASR) - Občianske združenie IPčko otvorilo v Nitre klub psychologickej podpory pre mladých. ID KLUB sídli v centre mesta na Štefánikovej triede 15, záujemcovia tu nájdu bezplatnú pomoc psychológov a psychologičiek. Ako uviedol riaditeľ IPčka a psychológ Marek Madro, ID KLUB je miesto, kde môžu mladí ľudia zmysluplne tráviť voľný čas.



"Je laboratóriom identity, v ktorom môžu objavovať, formovať a skúmať svoje ja, alebo len tak tráviť svoj voľný čas pri hraní playstation, virtuálnej reality, spoločenských hrách, pri čapovanej kofole alebo horúcej čokoláde," povedal Madro.



Klub zároveň ponúka bezpečný priestor, v ktorom sa budú organizovať aj koncerty, diskusie, workshopy a iné zážitkové a rozvojové aktivity. Psychológovia sa chcú v Nitre zameriavať najmä na mladých dospelých, na stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí najčastejšie využívajú služby pomoci IPčka. "Spoznať kým sme, uchopiť to a pomenovať, je úlohou na celý život. Je to cesta. Výskumy potvrdzujú, že čím viac prebádaná je naša identita, tým sme silnejší, odolnejší a šťastnejší. Práve preto je tu laboratórium identity v podobe ID KLUB-u," vysvetlil Madro.



Súčasťou klubu sú psychológovia a psychologičky, ktorí môžu mladých ľudí podporiť, usmerniť a pomôcť im, keď je to potrebné. Individuálnu odbornú pomoc poskytujú anonymne a zadarmo v poradenskej miestnosti s názvom Káčko. Nitriansky ID KLUB bude svoje služby poskytovať mladým ľuďom štyrikrát do týždňa v poobedňajších a večerných hodinách. Okrem Nitry fungujú ID KLUB-y aj v Bratislave, Trnave a Prešove.