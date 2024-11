IDE DO VÄZBY: Muž, ktorý napadol Kövešovú, je stíhaný väzobne

Trnava 1. novembra (TASR) - Muž, ktorý mal napadnúť reportérku a moderátorku TV Markíza Kristínu Kövešovú, ide do väzby. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.



Poverený policajt na základe zabezpečených dôkazov vzniesol obvinenie 25-ročnému mužovi pre prečin výtržníctva a zároveň predložil prokurátorovi podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. "Obvinený je v súčasnosti stíhaný väzobne. Z uvedeného dôvodu sa už viac k veci nie je možné z našej strany vyjadrovať," doplnila Dachová.



Redaktorka TV Markíza Kristína Kövešová bola v Trnave napadnutá 30. októbra počas natáčania reportáže osobami, ktorých aktivity v posledných dňoch intenzívne mapovala. Kövešová vo videu na sociálnej sieti z nemocnice priblížila, že utrpela zlomeninu nosa, otras mozgu a má narazenú chrbticu. Nakrúcala reportáž o útokoch, vyhrážkach a bitkách, ktoré sa dejú v trnavskej obytnej lokalite Farárske.