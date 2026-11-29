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IDS BBSK chce poznať názor verejnosti na cestovanie v kraji
V minuloročnom prieskume vyjadrilo svoj názor 5995 ľudí z Banskobystrického kraja aj mimo neho.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. novembra (TASR) - Integrovaný dopravný systém Banskobystrického kraja (IDS BBSK) opäť zisťuje, ako cestujúci hodnotia regionálnu autobusovú dopravu, s čím sú spokojní a čo by podľa nich bolo potrebné zlepšiť. Realizuje zákaznícky prieskum spokojnosti, do ktorého sa môžu záujemcovia zapojiť do 15. decembra. Informovala o tom vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
V minuloročnom prieskume vyjadrilo svoj názor 5995 ľudí z Banskobystrického kraja aj mimo neho. Výsledky podľa Štepánekovej ukázali, že až deväť z desiatich opýtaných by cestovanie regionálnymi autobusmi odporučilo svojim známym.
„IDS BBSK chce na minuloročný prieskum nadviazať a opäť dať cestujúcim priestor vyjadriť sa k tomu, ako vnímajú regionálnu autobusovú dopravu. Zaujíma ho, čo sa podľa nich darí, čo sa zlepšilo a v ktorých oblastiach je ešte priestor na zmenu,“ poznamenala Štepáneková s tým, že práve názory cestujúcich sú dôležitou spätnou väzbou pri skvalitňovaní poskytovaných služieb.
Prieskum potrvá do 15. decembra a cestujúci sa môžu do neho zapojiť prostredníctvom online dotazníka na webovej stránke idsbbsk.sk/prieskum. Názory verejnosti budú zbierať aj anketári, ktorých môžu cestujúci stretnúť v Banskej Bystrici, Zvolene, Lučenci a ďalších mestách kraja. Na účastníkov prieskumu čaká aj súťaž o ceny.
Minuloročný prieskum priniesol aj konkrétnejšie odpovede na otázku, čo cestujúci od regionálnej autobusovej dopravy očakávajú. Pre 98 percent opýtaných bolo dôležité dodržiavanie cestovného poriadku, 94 percent zdôraznilo význam vhodného nadväzovania jednotlivých spojov. Medzi dôležité faktory patrili aj čistota autobusov a správanie vodičov.
V minuloročnom prieskume vyjadrilo svoj názor 5995 ľudí z Banskobystrického kraja aj mimo neho. Výsledky podľa Štepánekovej ukázali, že až deväť z desiatich opýtaných by cestovanie regionálnymi autobusmi odporučilo svojim známym.
„IDS BBSK chce na minuloročný prieskum nadviazať a opäť dať cestujúcim priestor vyjadriť sa k tomu, ako vnímajú regionálnu autobusovú dopravu. Zaujíma ho, čo sa podľa nich darí, čo sa zlepšilo a v ktorých oblastiach je ešte priestor na zmenu,“ poznamenala Štepáneková s tým, že práve názory cestujúcich sú dôležitou spätnou väzbou pri skvalitňovaní poskytovaných služieb.
Prieskum potrvá do 15. decembra a cestujúci sa môžu do neho zapojiť prostredníctvom online dotazníka na webovej stránke idsbbsk.sk/prieskum. Názory verejnosti budú zbierať aj anketári, ktorých môžu cestujúci stretnúť v Banskej Bystrici, Zvolene, Lučenci a ďalších mestách kraja. Na účastníkov prieskumu čaká aj súťaž o ceny.
Minuloročný prieskum priniesol aj konkrétnejšie odpovede na otázku, čo cestujúci od regionálnej autobusovej dopravy očakávajú. Pre 98 percent opýtaných bolo dôležité dodržiavanie cestovného poriadku, 94 percent zdôraznilo význam vhodného nadväzovania jednotlivých spojov. Medzi dôležité faktory patrili aj čistota autobusov a správanie vodičov.