IDS BK testuje na regionálnych linkách kĺbový 18-metrový autobus

Bratislava 19. septembra (TASR) - Cestujúci na niektorých regionálnych autobusových linkách v Bratislavskom kraji majú možnosť odviezť sa 18-metrovým autobusom. V rámci Európskeho týždňa mobility 2024 ho v ostrej prevádzke testuje Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK). Kĺbový autobus testujú na linkách medzi Bratislavou a Šamorínom. Keďže nie je vybavený tarifným odbavovacím systémom, nie je potrebné si zakúpiť cestovný lístok.



"Na linkách premávajúcich medzi Bratislavou a Šamorínom sa dlhodobo pasujeme s veľkým dopytom zo strany cestujúcich a stáva sa, že sú spoje naplnené viac, ako je komfortné. V čase dopravnej špičky jazdia autobusy v päťminútových intervaloch, napriek tomu sú preplnené," konštatuje Martin Urmanič, generálny riaditeľ Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), ktorá je organizátorom IDS BK.



Autobus je v premávke počas pracovných dní. Nasadený je na linky 725 (Bratislava - Miloslavov), 727 (Bratislava - Šamorín), 737 (Bratislava - Šamorín) a 740 (Bratislava - Nový Život). Kapacita vozidla je 52 miest na sedenie a 88 miest na státie. Vozidlo na testovaciu prevádzku je zapožičané od partnerskej českej spoločnosti Arriva. Ide o autobus určený pre linky v rámci Pražskej integrovanej dopravy, čo je zrejmé z jeho vizuálu. Na testovacie jazdy sú čísla liniek a trasy označené plastovými smerovými tabuľami.



Jazdu autobusom si môžu cestujúci vyskúšať do 24. septembra. "Ak sa kĺbový autobus v našom regióne osvedčí, zvážime pre budúcnosť nasadenie takéhoto typu vozidiel na viacerých linkách," poznamenáva Urmanič.



BID zároveň pripomína, že pokračuje sezóna cyklobusov na Záhorí. Autobusy vybavené nosičmi s kapacitou šesť bicyklov môžu cestujúci využiť na linkách 240 a 250 (Malacky - Záhorská Ves), a to počas voľných dní do 29. septembra. Na prepravu bicykla nie je potrebná rezervácia.



Európsky týždeň mobility 2024 sa koná od 16. do 22. septembra. Témou jeho 23. ročníka je "Verejný priestor pre všetkých". Zameriava sa na zlepšenie kvality života v mestách a podporu infraštruktúry zameranej na ľudí.