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IDS Východ pripravuje tarifnú integráciu železníc aj MHD

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Už v tomto roku budú tarifne integrované dopravné služby Železničnej spoločnosti Slovensko na celom území východného Slovenska.

Autor TASR
Košice 9. júna (TASR) - IDS Východ je po tarifnej, informačnej, dispečerskej aj odbornej stránke plne pripravený na integráciu akéhokoľvek dopravcu pôsobiaceho na území východného Slovenska. Koncom roka bude pripravená tarifná integrácia Dopravného podniku mesta Prešov a v polovici budúceho roka sa počíta aj s integráciou Dopravného podniku mesta Košice. Vyplýva to z informácií, ktoré zazneli minulý týždeň na workshope IDS Východ.

Už v tomto roku budú tarifne integrované dopravné služby Železničnej spoločnosti Slovensko na celom území východného Slovenska. Súčasťou programu na workshope boli aj informácie o projekte OTRACON, ktorého cieľom je prepojiť dopravné modely východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. To má umožniť objektívne posudzovať prínosy plánovaných investícií alebo zmien dopravných služieb súvisiacich s nárastom mobility medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Podujatie sa uskutočnilo 3. a 4. júna v Košiciach a v Prešove. Jeho cieľom bolo predstaviť dosiahnutý pokrok a aktuálny stav integrácie verejnej osobnej dopravy na východnom Slovensku. Na podujatí sa zúčastnili odborníci na verejnú dopravu a legislatívu, zástupcovia dopravcov, samosprávnych krajov a miest i zahraniční hostia.

Diskutovalo sa aj o realizovaných projektoch, inovatívnych riešeniach a výsledkoch pri zavádzaní taktovej dopravy. Témou bola aj integrácia menších mestských dopráv, nové spôsoby tarifného vybavenia cestujúcich a pripravované zmeny vo verejnej osobnej doprave. „Cieľom všetkých zapojených subjektov je vytvoriť jednotný a pre cestujúcich atraktívnejší a jednoduchší systém verejnej osobnej dopravy v regióne východného Slovenska, ktorý dokáže konkurovať individuálnej automobilovej doprave,“ dodali z IDS.
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