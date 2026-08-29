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IEP: V Bratislave pokrývajú stromy asi 9% husto obývaného územia
Nedostatok zelene v mestskom prostredí podľa IEP priamo zhoršuje kvalitu života ľudí, ktorí v ňom trávia väčšinu svojho času.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - V Bratislave pokrývajú koruny stromov približne deväť percent husto obývaného územia. Z pohľadu zelene je na tom najlepšie spomedzi slovenských miest. Druhým mestom je Čadca, kde je to 8,5 percenta územia. Nasleduje Banská Bystrica s 8,4 percentami. Na sociálnej sieti o tom informoval Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR.
„Tieň stromov dokáže v horúcom meste spraviť citeľný teplotný rozdiel. Vodu, ktorú stromy prijmú koreňmi, uvoľňujú cez listy do ovzdušia a pri jej odparovaní ochladzujú svoje okolie. Zároveň tlmia teplo sálajúce z rozpálených ciest, chodníkov a budov,“ vysvetlili analytici. Tvrdia, že dostatok zelene môže počas horúčav znížiť teplotu v meste o desať stupňov.
Nedostatok zelene v mestskom prostredí podľa IEP priamo zhoršuje kvalitu života ľudí, ktorí v ňom trávia väčšinu svojho času. „Dobro správou je, že zeleň v našich uliciach pribúda. Medzi rokmi 2018 a 2023 sa pokrytie zvýšilo skoro v každom slovenskom meste, pričom najväčší nárast zaznamenali Košice,“ skonštatovali analytici.
Analýza, ktorú robilo IEP, hodnotí, koľko tieňa poskytujú stromy v súvisle obývaných častiach mesta s hustotou nad 1500 obyvateľov na štvorcový kilometer, nie celé administratívne územie mesta.
„Tieň stromov dokáže v horúcom meste spraviť citeľný teplotný rozdiel. Vodu, ktorú stromy prijmú koreňmi, uvoľňujú cez listy do ovzdušia a pri jej odparovaní ochladzujú svoje okolie. Zároveň tlmia teplo sálajúce z rozpálených ciest, chodníkov a budov,“ vysvetlili analytici. Tvrdia, že dostatok zelene môže počas horúčav znížiť teplotu v meste o desať stupňov.
Nedostatok zelene v mestskom prostredí podľa IEP priamo zhoršuje kvalitu života ľudí, ktorí v ňom trávia väčšinu svojho času. „Dobro správou je, že zeleň v našich uliciach pribúda. Medzi rokmi 2018 a 2023 sa pokrytie zvýšilo skoro v každom slovenskom meste, pričom najväčší nárast zaznamenali Košice,“ skonštatovali analytici.
Analýza, ktorú robilo IEP, hodnotí, koľko tieňa poskytujú stromy v súvisle obývaných častiach mesta s hustotou nad 1500 obyvateľov na štvorcový kilometer, nie celé administratívne územie mesta.