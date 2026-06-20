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IGNOROVAL ČERVENÚ: Nezodpovedný vodič zrazil motocyklistu
Zraneného motocyklistu odviezli z miesta nehody záchranári do nemocnice.
Autor TASR
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Banská Bystrica 20. júna (TASR) - Zranenia 64-ročného motocyklistu si vyžiadala piatková (19. 6.) dopravná nehoda, ktorá sa v podvečerných hodinách stala v Banskej Bystrici, v mestskej časti Radvaň. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, 68-ročný vodič dodávky prešiel križovatkou na červenú, čím nedal prednosť motocyklistovi a došlo k ich zrážke.
Zraneného motocyklistu odviezli z miesta nehody záchranári do nemocnice. Polícia v tejto súvislosti dodala, že nehoda je štádiu objasňovania, a zároveň pripomenula, že prejazd na červenú patrí medzi najzávažnejšie porušenia pravidiel cestnej premávky a môže mať tragické následky.
Zraneného motocyklistu odviezli z miesta nehody záchranári do nemocnice. Polícia v tejto súvislosti dodala, že nehoda je štádiu objasňovania, a zároveň pripomenula, že prejazd na červenú patrí medzi najzávažnejšie porušenia pravidiel cestnej premávky a môže mať tragické následky.