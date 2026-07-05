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Igor Choma bude kandidovať na post predsedu Žilinského kraja
Jeho kandidatúru oznámil v nedeľu v Bratislave predseda strany Smer-SD Robert Fico.
Autor TASR
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Bratislava/Žilina 5. júla (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma sa bude v októbrových spojených voľbách uchádzať o post predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Jeho kandidatúru oznámil v nedeľu v Bratislave predseda strany Smer-SD Robert Fico.
Choma sa podľa vlastných slov ako rodák z Martina cíti byť súčasťou ŽSK, rád by kraju ponúkol svoje skúsenosti, schopnosti, kontakty a zručnosti. Kandidovať sa rozhodol aj na základe prieskumu, ktorý je podľa neho povzbudzujúci.
„Chcem kraju ponúknuť zmysluplné riešenia, zdravý sedliacky rozum a minimum politiky v riešeniach. Určite chcem využiť všetky možné prostriedky, ktoré ponúkne externé i interné prostredie. Budem sa orientovať na eurofondy, budem chcieť pripraviť niektoré veľké projekty,“ doplnil Choma.
Ako dodal, má obrovské skúsenosti v problematike dopravy. A práve nedostatočná dopravná infraštruktúra v ŽSK je zásadnou oblasťou pre ľudí v kraji. Prioritou sú opravy ciest druhej a tretej triedy, budovanie nových kruhových objazdov, opravy mostov, možno príprava nových obchvatov miest a obcí. „Som pripravený zabojovať a určite sa budem uchádzať s pokorou o podporu občanov kraja. Som pripravený pracovať,“ uzavrel Choma.
Podľa Fica bol Choma na začiatku formovania strany Smer pred mnohými rokmi a kto aspoň okrajovo sleduje politiku, musel sa s menom Igora Chomu stretnúť. „Má obrovské manažérske skúsenosti z oblasti stavebníctva. Využíval ich aj ako šéf Národnej diaľničnej spoločnosti. Nezabúdajme ani na jeho pôsobenie ako primátora mesta Žilina. V prostredí, do ktorého ide kandidovať, je úplne doma,“ doplnil Fico.
Strana Smer-SD bude podľa neho v otázke podpory Chomu ešte pred predložením kandidátiek viesť rokovania s koaličnými stranami a hľadať prieniky. „Je celkom evidentné, že tam, kde sa spojíme, bude šanca na dobrý výsledok podstatne väčšia ako tam, kde pôjdeme rozdrobení a budeme stavať každý nejakého kandidáta,“ zdôraznil premiér.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil 23. júna predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
Choma sa podľa vlastných slov ako rodák z Martina cíti byť súčasťou ŽSK, rád by kraju ponúkol svoje skúsenosti, schopnosti, kontakty a zručnosti. Kandidovať sa rozhodol aj na základe prieskumu, ktorý je podľa neho povzbudzujúci.
„Chcem kraju ponúknuť zmysluplné riešenia, zdravý sedliacky rozum a minimum politiky v riešeniach. Určite chcem využiť všetky možné prostriedky, ktoré ponúkne externé i interné prostredie. Budem sa orientovať na eurofondy, budem chcieť pripraviť niektoré veľké projekty,“ doplnil Choma.
Ako dodal, má obrovské skúsenosti v problematike dopravy. A práve nedostatočná dopravná infraštruktúra v ŽSK je zásadnou oblasťou pre ľudí v kraji. Prioritou sú opravy ciest druhej a tretej triedy, budovanie nových kruhových objazdov, opravy mostov, možno príprava nových obchvatov miest a obcí. „Som pripravený zabojovať a určite sa budem uchádzať s pokorou o podporu občanov kraja. Som pripravený pracovať,“ uzavrel Choma.
Podľa Fica bol Choma na začiatku formovania strany Smer pred mnohými rokmi a kto aspoň okrajovo sleduje politiku, musel sa s menom Igora Chomu stretnúť. „Má obrovské manažérske skúsenosti z oblasti stavebníctva. Využíval ich aj ako šéf Národnej diaľničnej spoločnosti. Nezabúdajme ani na jeho pôsobenie ako primátora mesta Žilina. V prostredí, do ktorého ide kandidovať, je úplne doma,“ doplnil Fico.
Strana Smer-SD bude podľa neho v otázke podpory Chomu ešte pred predložením kandidátiek viesť rokovania s koaličnými stranami a hľadať prieniky. „Je celkom evidentné, že tam, kde sa spojíme, bude šanca na dobrý výsledok podstatne väčšia ako tam, kde pôjdeme rozdrobení a budeme stavať každý nejakého kandidáta,“ zdôraznil premiér.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil 23. júna predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).