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Igor Janckulík nebude kandidovať na predsedu Žilinského kraja
Janckulík podotkol, že je potrebné určiť priority a spoločne pracovať na ich napĺňaní, preto ich za KDH zadefinovali v podpísanom memorande.
Autor TASR
Žilina 12. júna (TASR) - Podpredseda KDH Igor Janckulík nebude kandidovať na predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Ako informoval v príspevku na sociálnej sieti, dôvodom je ním predložené memorandum, v ktorom sú zhrnuté priority zo všetkých regiónov Žilinského kraja. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová priority prijala a memorandum spoločne podpísali. Kandidatúru Igora Janckulíka na post predsedu ŽSK schválila Rada KDH na svojom marcovom zasadnutí.
Janckulík podotkol, že je potrebné určiť priority a spoločne pracovať na ich napĺňaní, preto ich za KDH zadefinovali v podpísanom memorande. „Nájdete v ňom vyššie platy pre zamestnancov sociálnych služieb, viac peňazí na opravy ciest, nákup novej cestárskej techniky, opravu námestovského mosta, kruhovú križovatku v Oravskej Jasenici či využitie skeletov pri poliklinike v Námestove na sociálne a zdravotné účely,“ spresnil.
Podľa jeho slov sa bude uchádzať o post poslanca ŽSK. „Som presvedčený, že ak sa má náš kraj rozvíjať, nemôžeme sa politicky trieštiť,“ dodal Janckulík.
Janckulík podotkol, že je potrebné určiť priority a spoločne pracovať na ich napĺňaní, preto ich za KDH zadefinovali v podpísanom memorande. „Nájdete v ňom vyššie platy pre zamestnancov sociálnych služieb, viac peňazí na opravy ciest, nákup novej cestárskej techniky, opravu námestovského mosta, kruhovú križovatku v Oravskej Jasenici či využitie skeletov pri poliklinike v Námestove na sociálne a zdravotné účely,“ spresnil.
Podľa jeho slov sa bude uchádzať o post poslanca ŽSK. „Som presvedčený, že ak sa má náš kraj rozvíjať, nemôžeme sa politicky trieštiť,“ dodal Janckulík.