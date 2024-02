Ihriská v Liptovskom Mikuláši budú kontrolovať pomocní správcovia

Liptovský Mikuláš 22. februára (TASR) - Pre ihriská a cintoríny v Liptovskom Mikuláši hľadajú sedem pomocných správcov. Tí by raz týždenne skontrolovali vytýčenú lokalitu a informovali by zodpovednú osobu z radnice o jej stave. Za služby poskytne mesto finančnú odmenu vo výške hodinovej minimálnej mzdy. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.



Radnica hľadá pomocných správcov pre časti Okoličné a Stošice, Demänovú a Bodice, Iľanovo a Ploštín, Palúdzku, Andice a Benice, Staré mesto a Nábrežie. "Prilepšiť si tak môžu napríklad seniori, ktorí v rámci prechádzky raz za týždeň skontrolujú svoj rajón," dodala hovorkyňa. Záujemcovia o správcovstvo sa môžu nahlásiť do konca marca na e-mailovú adresu gabriel.lengyel@mikulas.sk.



Projekt pomocných správcov spustilo mesto pilotne v minulom roku na Podbrezinách a v Liptovskej Ondrašovej. "Cieľom je pružne reagovať na nájdené nedostatky na verejných priestranstvách a zlepšovať tak služby prostredníctvom Verejnoprospešných služieb (VPS)," vysvetlila Čapčíková.



V meste a jeho častiach je približne 80 mestských ihrísk a 13 cintorínov. O všetky sa starajú zamestnanci VPS, organizácia má ihriská aj cintoríny v správe.