Ihrisko na Gessayovej ulici bude neoplotené, ide o pilotný projekt

Bratislava 29. augusta (TASR) - Detské ihrisko na Gessayovej ulici v bratislavskej Petržalke bude bez oplotenia. Ide o pilotný projekt mestskej časti. Reaguje tak na fakt, že v súčasnosti nie je v platnosti žiadna legislatíva, ktorá by povinnosť oplotenia ihriska vyžadovala. Vo vnútrobloku Gessayova však avizuje opatrenia na regulovanie pohybu psov.



"Rozhodli sme ihrisko neoplotiť a zároveň na ňom zabezpečiť čistotu a dodržiavanie pravidiel v zmysle prevádzkového poriadku. Na trávnatej ploche by sme chceli zachovať vizuálne otvorený priestor a prírodný vzhľad celého areálu," priblížila Anna Všetečková z referátu investičných činností miestneho úradu.



Mestská časť si však uvedomuje, že bude musieť zaviesť do praxe viaceré regulačné opatrenia. Eviduje totiž viaceré požiadavky od obyvateľov na oplotenie obnoveného ihriska z dôvodu voľného pohybu psov. Nepáči sa im, že vstupujú na plochu ihriska i k herným prvkom, ničím nezvyčajným nie je ani znečisťovanie ihriska psími exkrementmi. Zabrániť tomu vrátane predchádzaniu prípadných nezhôd a sporov chce aj reguláciou pohybu psov vo vnútrobloku.



Okolité chodníky budú preto riadne označené vodorovným značením, z ktorého bude jasné, že po nich sa budú môcť pohybovať psy výlučne na vôdzke. Ďalším z opatrení budú viaceré zvislé značenia upozorňujúce na zákaz vstupu so psom na detské ihrisko i plochu verejnej zelene, kde sa nachádzajú aj workoutové ihrisko a relaxačná lúka.



"V rámci regulácie pohybu psov mestská časť vymedzila aj priestor na ich 'venčenie', kde súčasne už premiestnila aj zbernú nádobu s vreckami na psie exkrementy," podotkla vedúca oddelenia životného prostredia a územného rozvoja Miriam Kamhiyehová. Ak sa psičkárom bude zdať vymedzený priestor nedostatočný, využiť na venčenie môžu vzdialenejšie pozemky v okolí Gessayovej ulice. Na dodržiavanie pravidiel budú prvý mesiac psičkárov slovne upozorňovať, následne ich po porušení pravidiel bude mestská polícia pokutovať.



V Petržalke sa detské ihriská začali oplocovať približne v roku 2008, keď sa postupne redukoval pôvodný počet starých ihrísk zo 150 na 50. V snahe odlíšiť ihriská v aktívnej správe od tých, ktoré išli postupne do útlmu, mestská časť začala detské ihriská oplocovať. Ďalším z dôvodov bol aj narastajúci počet psov na sídliskách. Z celkového počtu 55 detských ihrísk v správe mestskej časti je 54 oplotených.