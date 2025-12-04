< sekcia Regióny
Ihrisko v Banskej Štiavnici doplnili o nové herné prvky
Inštalovali tam tiež niekoľko inkluzívnych prvkov, ktoré sú navrhnuté tak, aby ich mohli využívať aj deti so zdravotným znevýhodnení.
Autor TASR
Banská Štiavnica 4. decembra (TASR) - Na ihrisku na Budovateľskej ulici v Banskej Štiavnici doplnili nové herné prvky. Mesto tak reagovalo na požiadavky samotných obyvateľov z lokality Povrazník, ktorí dlhodobo volali po vytvorení plnohodnotného detského ihriska. Informovala o tom banskoštiavnická samospráva.
Ako uviedla, priestor na Budovateľskej ulici vybralo práve preto, že už sa tam nachádzali hracie prvky a tiež pre prístupový chodník. Na vybudovanie ihriska získalo mesto dotáciu vo výške 45.000 eur v rámci výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Celkové náklady na jeho vybudovanie presiahli sumu 50.600 eur.
Na ihrisko pribudli prvky ako vežová multifunkčná zostava, lanová pyramída, prevažovacia hojdačka, balančný mostík či opičia dráha. Inštalovali tam tiež niekoľko inkluzívnych prvkov, ktoré sú navrhnuté tak, aby ich mohli využívať aj deti so zdravotným znevýhodnení.
