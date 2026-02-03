< sekcia Regióny
Ikonické miesta v Starej Turej predstaví nový audiosprievodca
Stačí mať slúchadlá a pripraviť sa na objavovanie, informuje radnica.
Autor TASR
Stará Turá 3. februára (TASR) - Audioinformácie o ikonických miestach, pamiatkach, rovnako ako miestne príbehy dotvárajúce charakter mesta Stará Turá si môžu vypočuť záujemcovia prostredníctvom audiosprievodcu SmartGuide pre región Bielych Karpát. Informovalo o tom mesto Stará Turá na svojej webovej stránke.
Audiosprievodca vznikol vďaka cezhraničnému projektu Interreg Slovensko - Česko. Spája príbehy, miesta a ľudí na oboch stranách hranice a umožňuje objavovať región vlastným tempom - bez sprievodcu a bez časových obmedzení.
„Mesto Stará Turá je prirodzenou súčasťou Bielych Karpát. Audiosprievodca prináša možnosť spoznať prírodné krásy, chránené územia, históriu aj miestne tradície priamo cez smartfón. Stačí mať slúchadlá a pripraviť sa na objavovanie,“ informuje radnica.
