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VIDEO: Ikonický hotel Morava po rekonštrukcii opäť otvorili
Hotel postavili v rokoch 1931 - 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernstberger spolu s Bohuslavom Fuchsom.
Autor TASR
Vysoké Tatry 29. júna (TASR) - Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Anděl na horách z roku 1956 a dlhé roky bol známy organizovaním retro pobytov v štýle ROH. Predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machyna uviedol, že samotná rekonštrukcia trvala 1,5 roka.
„Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť históriu tých vecí a udržať ich pri takom živote, ako boli kedysi, ale možno s novým šatom. Našim cieľom bolo objekt zdokonaliť a dostať na úroveň, ktorá zodpovedá dobe, ale zároveň, aby tu bolo cítiť tú históriu,“ uviedol Machyna.
Hotel postavili v rokoch 1931 - 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernstberger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové moderné prvky. „Izby boli zachované, prispôsobili sa veľkosťou, či sociálnym zázemím a vybavením. Napríklad obloženie, obrazy a zrkadlá ostali v pôvodnom štýle a charaktere,“ priblížil Machyna.
Rekonštrukciu podľa neho skomplikovala najmä vlhkosť a izolácia pri bazéne, či stav mostíka, ktorý hotel prepája s neďalekou lúkou a terás. Zároveň bolo nutné skĺbiť obnovu s podmienkami pamiatkarov. „Mali sme obmedzenia, bolo to veľmi ťažké, pretože zachovať niečo pôvodné stojí oveľa viac peňazí, ako postaviť niečo nové. Museli sme dlhodobo komunikovať a nájsť zhodu v tom, aby tá rentabilita a pridaná hodnota bola primeraná investícii,“ skonštatoval Machyna.
Exteriér hotela je súčasťou pamiatkovej zóny Tatranská Lomnica. Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák informoval, že mesto zrekonštruuje chodník pre peších, ktorý vedie od hotela k centru Ústredia ľudovej a umeleckej výroby. „Vnímam jednoznačne priaznivo, že sa hotel podarilo zrekonštruovať a zároveň ostal taký, ako si ho pamätám ešte z detstva. Vláda nám vyčlenila 20.000 eur na rekonštrukciu spomínaného chodníka, zastupiteľstvo schválilo prostriedky na dofinancovanie, takže ešte toto leto urobíme všetko preto, aby aj okolie hotela bolo čo najkrajšie,“ uviedol primátor. Ocenil, že sa investor rozhodol objekt zmodernizovať a práve v budovaní ubytovacích kapacít takouto formou vidí zmysel. „Sme zásadne proti nejakej výstavbe na zelenej lúke. Sme skôr za to, aby sa obnovovali objekty, ktoré už stoja, napríklad ako sa podarilo obnoviť aj Hotel Lomnica,“ uzavrel primátor.
„Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť históriu tých vecí a udržať ich pri takom živote, ako boli kedysi, ale možno s novým šatom. Našim cieľom bolo objekt zdokonaliť a dostať na úroveň, ktorá zodpovedá dobe, ale zároveň, aby tu bolo cítiť tú históriu,“ uviedol Machyna.
Hotel postavili v rokoch 1931 - 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernstberger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové moderné prvky. „Izby boli zachované, prispôsobili sa veľkosťou, či sociálnym zázemím a vybavením. Napríklad obloženie, obrazy a zrkadlá ostali v pôvodnom štýle a charaktere,“ priblížil Machyna.
Rekonštrukciu podľa neho skomplikovala najmä vlhkosť a izolácia pri bazéne, či stav mostíka, ktorý hotel prepája s neďalekou lúkou a terás. Zároveň bolo nutné skĺbiť obnovu s podmienkami pamiatkarov. „Mali sme obmedzenia, bolo to veľmi ťažké, pretože zachovať niečo pôvodné stojí oveľa viac peňazí, ako postaviť niečo nové. Museli sme dlhodobo komunikovať a nájsť zhodu v tom, aby tá rentabilita a pridaná hodnota bola primeraná investícii,“ skonštatoval Machyna.
Exteriér hotela je súčasťou pamiatkovej zóny Tatranská Lomnica. Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák informoval, že mesto zrekonštruuje chodník pre peších, ktorý vedie od hotela k centru Ústredia ľudovej a umeleckej výroby. „Vnímam jednoznačne priaznivo, že sa hotel podarilo zrekonštruovať a zároveň ostal taký, ako si ho pamätám ešte z detstva. Vláda nám vyčlenila 20.000 eur na rekonštrukciu spomínaného chodníka, zastupiteľstvo schválilo prostriedky na dofinancovanie, takže ešte toto leto urobíme všetko preto, aby aj okolie hotela bolo čo najkrajšie,“ uviedol primátor. Ocenil, že sa investor rozhodol objekt zmodernizovať a práve v budovaní ubytovacích kapacít takouto formou vidí zmysel. „Sme zásadne proti nejakej výstavbe na zelenej lúke. Sme skôr za to, aby sa obnovovali objekty, ktoré už stoja, napríklad ako sa podarilo obnoviť aj Hotel Lomnica,“ uzavrel primátor.