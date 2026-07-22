Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. júl 2026Meniny má Magdaléna
< sekcia Regióny

Ikonický strom pri Bazilike sv. Mikuláša v Trnave je nutné odstrániť

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Mesto avizuje po výrube stromu vysadenie nového.

Autor TASR
Trnava 22. júla (TASR) - Strom, ktorý dlhé roky dotváral atmosféru pri Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, je potrebné odstrániť. Trnavská radnica priblížila, že už niekoľko sezón chradol a vykazoval vážne známky poškodenia. Po poslednej búrke sa však z neho odštiepila časť a jeho stav sa výrazne zhoršil.

Odborný arboristický posudok potvrdil, že strom už nie je možné bezpečne zachovať a musí byť odstránený,“ priblížilo mesto s tým, že bezpečnosť ľudí je na prvom mieste. Mesto avizuje po výrube stromu vysadenie nového.
.

Neprehliadnite

VIDEO: FORMA JEJ NEODIŠLA: Zapletalová zakopla, no aj tak vyhrala

OBROVSKÝ POŽIAR: Z obľúbenej turistickej destinácie evakuovali ľudí

Slovensko a Poľsko podporujú rozvoj projektov Iniciatívy Trojmoria

Nepoznáte ho? Muž zrazil cyklistu a ušiel, ten zraneniam podľahol