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Ikonický strom pri Bazilike sv. Mikuláša v Trnave je nutné odstrániť
Mesto avizuje po výrube stromu vysadenie nového.
Autor TASR
Trnava 22. júla (TASR) - Strom, ktorý dlhé roky dotváral atmosféru pri Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, je potrebné odstrániť. Trnavská radnica priblížila, že už niekoľko sezón chradol a vykazoval vážne známky poškodenia. Po poslednej búrke sa však z neho odštiepila časť a jeho stav sa výrazne zhoršil.
„Odborný arboristický posudok potvrdil, že strom už nie je možné bezpečne zachovať a musí byť odstránený,“ priblížilo mesto s tým, že bezpečnosť ľudí je na prvom mieste. Mesto avizuje po výrube stromu vysadenie nového.
„Odborný arboristický posudok potvrdil, že strom už nie je možné bezpečne zachovať a musí byť odstránený,“ priblížilo mesto s tým, že bezpečnosť ľudí je na prvom mieste. Mesto avizuje po výrube stromu vysadenie nového.