Ilava hľadá náčelníka novovznikajúcej mestskej polície

Ilava 2. apríla (TASR) – Ilavská samospráva vyhlásila výberové konanie na miesto náčelníka novozriadenej mestskej polície. Ilava je jediným okresným mestom Slovenska, ktoré nemá mestskú políciu, jej zriadenie schválili na prelome rokov poslanci tamojšieho mestského zastupiteľstva.



Ako informovalo mesto na svojej webovej stránke, záujemcovia o funkciu náčelníka mestskej polície musia mať vysokoškolské vzdelanie, odbornú spôsobilosť a minimálne päťročnú prax v zložkách obecnej alebo štátnej polície. Žiadosti je potrebné doručiť na radnicu najneskôr do 23. apríla, predpokladaný dátum nástupu je 1. júna.



Zavedenie mestskej polície v Ilave je podľa primátora Viktora Wiedermanna nevyhnutnosťou najmä z hľadiska bezpečnosti a poriadku v meste. Celkové náklady na zriadenie mestskej polície odhadli asi na 100.000 eur.



„Gro činnosti mestskej polície bude spočívať okrem udržiavania bezpečnosti v meste aj v regulácii nového parkovacieho systému. Máme tu problémy s odchytom psov, s dodržiavaním otváracích hodín, s poriadkom v meste, čistotou či vandalizmom. Je to balík problémov, ktorý je pomerne veľký. My očakávame, že po zavedení mestskej polície bude mesto bezpečnejšie a čistejšie,“ dodal primátor.