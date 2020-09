Mestskú políciu má už aj najmenšie okresné mesto v Trenčianskom kraji

Ilava 2. septembra (TASR) – Riešenie problémov s bezdomovcami a verejného poriadku, odchyt túlavých psov a kontrola parkovania budú prioritami činnosti Mestskej polície v Ilave. Radnica zriadila mestskú políciu na základe rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva. Ilava bola do stredy posledným okresným mestom v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré mestskú políciu nemalo.



Ako informoval primátor Ilavy Viktor Wiedermann, mestská polícia má zatiaľ náčelníka a ďalšieho člena, postupne by chceli počet mestských policajtov zvýšiť. Pri 5500 obyvateľoch by mala byť podľa neho mestská polícia päťčlenná.



„Uvidíme, ako sa nám to podarí naštartovať, momentálne sa sústredíme na to, aby mestská polícia bola funkčná, operatívna a aby riešila to, čo má,“ zdôraznil primátor.



V rozpočte na tento rok podľa neho vyčlenili poslanci na mestskú políciu 100.000 eur. Rekonštrukcia priestorov, vybavenie, výstroj, výzbroj a nákup služobného automobilu zatiaľ vyšiel na 50.000 eur. Časť financií sa ušetrila i preto, že pôvodne mala polícia začať fungovať už na jar, epidémia nového koronavírusu a personálne problémy zámery radnice oddialili.



„Najskôr bola diskusia, či v meste s 5500 obyvateľmi je potrebná mestská polícia. Napokon poslanci jednomyseľne jej zriadenie podporili. Mestská polícia je v záujme zachovania bezpečnosti a poriadku nevyhnutná,“ skonštatoval Wiedermann s tým, že nové úlohy čakajú mestských policajtov aj v súvislosti so zavedením regulovaného parkovania v centrálnej mestskej zóne.