Motoristom v Ilave začne slúžiť nový most ponad inundačný kanál Váhu

Ilava 30. septembra (TASR) - Po takmer šiestich rokoch začne slúžiť motoristom v Ilave nový most ponad inundačný kanál Váhu na ceste II/574. Nahradil starý, viac ako 50-ročný železný most, ktorý museli pre havarijný stav uzavrieť koncom roka 2018. Počas slávnostného otvorenia o tom v pondelok informoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.



Nový most je v porovnaní s predchádzajúcim širší, jeho súčasťou je aj chodník pre chodcov a cyklochodník. Baška verí, že nový most pomôže odľahčiť neľahkú dopravnú situáciu najmä v exponovaných časoch ráno a popoludní.



Od 1. októbra začnú po moste jazdiť aj spoje prímestskej dopravy, čo kraju ušetrí finančné prostriedky. Od uzavretia mosta museli motoristi i autobusové spoje využívať alternatívnu dopravu cez diaľničný privádzač, čo v dopravnej špičke spôsobovalo dopravné kolapsy.



"Na začiatku sme mali problémy s projektovou dokumentáciou, dvakrát sme museli urobiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Vláda Petra Pellegriniho nám dala 3,6 milióna na výstavbu mosta, vláda Igora Matoviča nám tieto prostriedky zobrala, a tak je tento most financovaný výlučne z úverových zdrojov. Výstavba mosta aj s dokumentáciou stála tri milióny eur s DPH," priblížil problémy s výstavbou Baška.



Ako dodal, po vysúťažení zhotoviteľa prišli nepriaznivé klimatické podmienky a vysoká hladina vody v derivačnom kanáli, ktoré neumožnili výstavbu. Práce predĺžila aj preložka inžinierskych sietí na moste. Pôvodne plánovaná výstavba v dĺžke 400 dní sa predĺžila o ďalších 260 dní.



Podľa primátora Ilavy Viktora Wiedermanna si Ilavčania po otvorení mosta vydýchnu. Mestská časť Sihoť i sídla podnikateľských subjektov na pravom brehu kanála tak budú po šiestich rokoch opäť spojené s mestom najkratšou trasou.



"Automobily, ktoré idú smerom od obce Pruské, budú môcť ísť do centra po novom moste a odľahčia dopravu na kruhovej križovatke od privádzača z diaľnice," zdôraznil primátor s tým, že vzhľadom na podobnosť so známym bratislavským mostom začali domáci nový most nazývať malé Appolo.