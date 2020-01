Poslanci schválili 100.000 eur na zriadenie mestskej polície

Ilava 3. januára (TASR) – Zlepšenie poriadku a bezpečnostnej situácie v meste, ale i kontrola parkovania je hlavným cieľom vzniku mestskej polície v Ilave. Tamojšie mestské zastupiteľstvo na decembrovom zasadnutí schválilo sumu 100.000 eur na jej zriadenie.



Podľa ilavského primátora Viktora Wiedermanna je Ilava jediným slovenským mestom, ktoré nemá mestskú políciu. „Mestská polícia bude sídliť v budove vedľa základnej umeleckej školy (ZUŠ), v ktorej mala v minulosti pôsobisko štátna polícia. Ide o nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta a časť priestorov využíva aj ZUŠ Ilava ako tanečnú sálu. Zvyšná časť bude počas prvých mesiacov nového roka zrekonštruovaná,“ objasnil primátor s tým, že najskôr urobia verejné obstarávanie na realizátora rekonštrukčných prác, na ktoré je v rozpočte vyčlenených 30.000 eur.



Ako dodal, súbežne s rekonštrukciou budúceho sídla mestskej polície bude prebiehať aj výberové konanie na obsadenie dvoch pracovných pozícií do funkcií mestských policajtov. V prvej fáze radnica počíta s dvoma príslušníkmi a neskôr v priebehu roka možno pribudne ďalší.



„Hneď začiatkom roka spustíme verejné obstarávanie na realizátora rekonštrukcie budovy, predpokladaná doba realizácie je mesiac až dva. Za tento čas by sa zrekonštruovali priestory, ďalej bude potrebné zabezpečiť auto, ošatenie, zrealizovať školenia nových pracovníkov, nastaviť novú organizačnú štruktúru úradu. To všetko sú veci, ktoré by som rád riešil od marca tak, aby v prvom polroku 2020 už začala mestská polícia naplno fungovať,“ doplnil Wiedermann.



Zavedenie mestskej polície v Ilave nevyhnutnosťou najmä z hľadiska bezpečnosti a poriadku v meste. „Začiatkom roka budeme pripravovať projekt parkovania v centrálnej mestskej zóne, takže gro činnosti mestskej polície bude spočívať aj v regulácii nového parkovacieho systému. Máme tu problémy s odchytom psov, s dodržiavaním otváracích hodín, s poriadkom v meste, čistotou či vandalizmom. Je to balík problémov, ktorý je pomerne veľký. My očakávame, že po zavedení mestskej polície bude mesto bezpečnejšie a čistejšie,“ dodal.