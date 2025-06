V Ilave vystavujú diela odsúdených väzňov, výťažok pomôže deťom

Ilava 26. júna (TASR) - Takmer pol stovky diel vytvorených väzňami z ilavskej väznice si môže verejnosť pozrieť počas prázdninových mesiacov v Mestskom múzeu v Ilave. Výstava nazvaná Umenie za múrmi má benefičný charakter. Informovala o tom Veronika Klobučníková z Mestského múzea.



Súčasťou výstavy diel odsúdených z ilavskej väznice sú podľa nej najmä obrazy, ale aj keramika či rezbárske diela. Výťažok z predaných diel poputuje do Centra pre deti a rodiny v Zlatovciach.



„Výstava má širší rozmer. Myšlienka výstavy sa nesie v duchu slobody a toho, ako idú odsúdení splatiť dlh spoločnosti. Nielenže to vyplní ich voľný čas na celách, ale svojimi dielami podporia deti,“ zdôraznila Klobučníková.



Podľa vedúceho oddelenia výkonu trestu Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby Ilava Petra Tomana, vystavené diela vytvorili ľudia, ktorí v minulosti zlyhali a prostredníctvom umenia hľadajú druhú šancu. Do aktivít sa zapojili odsúdení, ktorí sa venujú krúžkovej či inej tvorivej činnosti. Vystavené diela vytvorili väzni od tých s najnižšími až po tých s najvyššími trestami.



Ako informovala špeciálna pedagogička ilavskej väznice Magdaléna Suchánková, odsúdených najskôr oslovili, či by mali záujem o podobnú aktivitu. Následne im vysvetlili, čo budú robiť a aká je hlavná myšlienka aktivity.



„Reakcie boli pozitívne. Postupne sa pridávali ďalší a každý chcel priložiť ruku k dielu. Témy diel sú rôzne, pretože každý odsúdený je inak orientovaný. Niektorí radšej kreslia portréty, iní ikony, krajinky či abstraktné veci,“ doplnila Suchánková s tým, že umelecká tvorba má ovplyvniť odsúdených v pozitívnom smere a pomôcť k ich resocializácii.