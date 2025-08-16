< sekcia Regióny
Ilešháziovské panské hody ponúknu dobovú atmosféru a zábavu
Vyvrcholením deviateho ročníka Ilešháziovských panských hodov bude od 18.00 h galaprogram s výberom najlepších vystúpení a ohňovou šou.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 16. augusta (TASR) - Slávnostným sprievodom mestom odštartujú v sobotu o 10.00 h v Dubnickom kaštieli Ilešháziovské panské hody. Návštevníkov čaká bohatý program plný dobovej atmosféry, zábavy a autentických zážitkov. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región.
Počas celého dňa až do 18.00 h sa Park Jána Baltazára Magina premení na živé stredoveké mestečko s remeselným jarmokom, lukostrelcami, sokoliarmi, detskými aktivitami a veľkolepým rytierskym turnajom na koňoch.
Nádvorie Dubnického kaštieľa ponúkne šermiarsko-divadelné predstavenia, rozprávky pre deti, historickú hudbu a tance, vystúpenia kaukliarov a ukážky stredovekej kuchyne s možnosťou ochutnávky jedál podľa dobových receptov. Súčasťou programu bude aj tradičná „šutelica“ - spomienka na výročie zahnania hladomoru v Dubnici pred viac ako 200 rokmi.
