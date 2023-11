Kultúrny dom v Iliji má vďaka sponzorom a dobrovoľníkom novú fasádu

Ilija 7. novembra (TASR) - V obci Ilija v Banskoštiavnickom okrese sa podarilo miestnej samospráve v uplynulých mesiacoch obnoviť fasádu kultúrneho domu. Starosta Vratislav Cengel pre TASR uviedol, že obnova objektu nestála obec žiadne finančné prostriedky. Kultúrny dom zrenovovali vďaka dobrovoľníkom a sponzorom.



Fasáda budovy bola podľa jeho slov už v zlom stave, a tak ju potrebovali obnoviť aj napriek tomu, že obec v súčasnosti na takéto výdavky prostriedky nemá. "Viac-menej sme riešili všetko sponzorsky. Nákup stavebného materiálu a farieb sme financovali z prostriedkov občianskeho združenia Spod Sitna," priblížil starosta.



Vďaka sponzorom na objekte vymenili aj okná, v sále zase namontovali nové LED osvetlenie. "Takýmto spôsobom sa nám podarilo síce nie za veľa peňazí, ale s pomocou dobrých ľudí takto to zrealizovať," dodal Cengel.



Keďže má budova novú strechu a krov, v budúcnosti by chceli využívať aj jej podkrovné priestory. Starosta načrtol, že by v nich mohol sídliť obecný úrad. Problémom však podľa jeho slov ostávajú chýbajúce finančné prostriedky na takéto zmeny, a tiež chýbajúce výzvy, do ktorých by sa s takýmto zámerom mohli zapojiť.



Prioritou je preto aktuálne pre samosprávu obnova budovy súčasného obecného úradu. "Chceme pripraviť projektovú dokumentáciu a uchádzať sa o prostriedky z výziev," skonštatoval Cengel s tým, že budovu potrebujú zatepliť, pretože má veľké energetické straty.



Starosta ďalej doplnil, že obci sa podarilo získať viac ako 227.400 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia na nákup strojno-technologického vybavenia pre triedený zber komunálnych odpadov. Za tieto prostriedky tak do obce pribudne napríklad kolesový traktor, štiepkovač drevnej hmoty i hákové kontajnery.