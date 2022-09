Imaginácie s maxibábkami,svietiacimi rybami i akrobaciou oživia Košice

Košice 12. septembra (TASR) - Vizuálna show s názvom Imaginácie sa po šiestich rokoch vracia do Košíc. Multižánrové interaktívne nočné predstavenie s obrovskými bábkami, ohňami, hudbou či akrobaciou sa tentokrát bude konať v centre mesta na Hlavnej ulici, a to v utorok a stredu (13. - 14. 9.). Centrum mesta sa tak podľa organizátorov premení na podmorský svet, ktorý zaplnia svetielkujúci návštevníci z hlbín oceánu a ďalšie tajomné bytosti.



Tohtoročný projekt Imaginácií má podtitul "Živá galéria". "Imaginácie tentoraz neprinášajú jeden konkrétny príbeh, ale množstvo krásnych obrazov, v ktorých sa aj ten najväčší a najsilnejší lev ocitne v lotosovej záhrade, kde kvety spievajú a tancujú, zablúdi do hĺbok podmorského sveta plného farebných svetielkujúcich rýb, sasaniek a medúz, a roztočí ohnivé koleso," priblížila riaditeľka podujatia Ľuba Blaškovičová.



Akrobati a umelci sa opäť predstavia v duchu nového cirkusu, divadelné inštalácie navyše prepoja svet divadelného a výtvarného umenia s modernými technológiami. Obyvateľov podmorského sveta rozsvieti 6,5 kilometra optických vlákien a 3500 nastaviteľných LED svetiel.



"Dali sme si záležať na tom, aby bola divadelná show naozaj pútavá aj vizuálne, pretože taký je teraz svetový trend a divákom prinášame objekty a bábky, ktoré boli len nedávno na svetovej výstave EXPO v Dubaji. Divadlo V.O.S.A. s nimi reprezentovalo Českú republiku, takže veríme, že sa to bude páčiť aj našim," uviedla ďalej Blaškovičová.



Staromestské divadlo Petra Raševa na ôsmy ročník pozvalo k spolupráci tradične aj Košičanov, tanečníkov a hudobníkov, ktorí už majú s Imagináciami skúsenosti. Návštevníci sa stretnú s Bobovou diétou, Sandrou Urbančíkovou (Eniesou), Cirkusom Mavakanza, tanečnými skupinami Outbreak či Pole Diva. Uvidia aj unikátne vozidlo skonštruované umeleckým kováčom Vladimírom Eperješim, ktoré je napoly vzducholoď a napoly ponorka.



Projekt podporilo Mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK), Košice región turizmus (KSK) a projekt Košice2.0.