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Imatrikuláciou študentov začala Letná UK prvý ročník

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Na snímke budova Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

V pondelok účastníci LUK začali úvodnou prednáškou pod názvom Tajný kód života: kto zapína a vypína naše gény? profesorky Andrey Ševčovičovej z Prírodovedeckej fakulty UK.

Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Imatrikuláciou študentov sa začal v pondelok prvý ročník Letnej Univerzity Komenského (LUK). Na novom vzdelávacom programe sa zúčastňuje okolo 200 detí od 8 do 14 rokov. Nasledujúce dni ich čakajú prednášky, workshopy, exkurzie a ďalšie aktivity.

„Poslaním Letnej Univerzity Komenského je priblížiť deťom hravou a atraktívnou formou, ale predsa len seriózne veci, stav poznania a výskumu, vzbudiť v nich zvedavosť a istým spôsobom z nich formovať lepších ľudí pre túto spoločnosť,“ priblížil rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček pre TASR.

Ako uviedol vo svojom príhovore v historickej budove UK počas slávnostnej imatrikulácie, projekt LUK realizovaný v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) nadväzuje na tradíciu Detskej Univerzity Komenského (DUK). Podotkol, že rozdiel je v trvaní projektov. Kým DUK prebiehala celé leto, LUK sa bude konať týždeň.

V pondelok účastníci LUK začali úvodnou prednáškou pod názvom Tajný kód života: kto zapína a vypína naše gény? profesorky Andrey Ševčovičovej z Prírodovedeckej fakulty UK. Počas päťdňového programu sú pre nich pripravené aktivity z oblasti medicíny, psychológie, prírodných vied, fyziky, športu či histórie, praktické cvičenia, laboratórne experimenty aj tvorivé dielne. Súčasťou bude aj exkurzia v Botanickej záhrade UK, poznávací splav v Ekocentre Čunovo, archeologické výkopy v areáli Hradiska Svätý Jur - Neštich či návšteva pracovísk. Záverečný deň vyvrcholí slávnostnou promóciou. Absolventi získajú diplom.

„Počas nasledujúcich dní budete navštevovať univerzitné pracoviská, vedecké laboratóriá, kultúrne inštitúcie a ďalšie miesta, kde sa poznanie každý deň premieňa na niečo skutočné,“ adresovala účastníkom LUK podpredsedníčka BSK Petra Hitková vo svojom príhovore. Popriala im, aby sa nebáli pýtať, skúšať a objavovať.
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