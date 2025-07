Imatrikuláciou začala Detská Univerzita Komenského svoj 23. ročník

Bratislava 2. júla (TASR) - Imatrikuláciou študentov začala v stredu Detská Univerzita Komenského (DUK) svoj 23. ročník. Deti od deviatich do 17 rokov sa už v aule Univerzity Komenského (UK) v Bratislave zúčastnili aj na prvej prednáške na tému „Prečo je dobré byť spravodlivý?“ so sudcom Ústavného súdu ČR Jiřím Přibáňom. Počas júla a augusta budú mať v rámci DUK možnosť absolvovať ďalších sedem rôznorodých prednášok. Naplánované sú aj workshopy, exkurzie a ďalšie sprievodné aktivity.



Zakladateľ projektu Juraj Kukura vyzdvihol, že účastníci DUK sa k štúdiu s radosťou vracajú. „To nie sú len nové poznatky, že sa dozvedia napríklad, prečo elektrina trasie alebo prečo majú ľudia predsudky. Sú to nové priateľstvá, nové zážitky,“ uviedol. Rektor UK Marek Števček verí, že deti si zo štúdia odnesú aj návyky skúmať veci do hĺbky. „DUK môže účastníkom priniesť niečo také ako komparatívnu výhodu oproti ostatným spolužiakom, že sa stretli jednak s ľuďmi, ktorých nemajú možno príležitosť stretnúť tí iní. Sú to naozaj odborníci naslovovzatí. A potom, samozrejme, spôsob myslenia. Čím skôr si osvoja metodológiu klasického vedeckého skúmania, tým lepšie pre nich,“ zhodnotil.



Ako priblížila produkčná DUK Monika Martinčičová, do denného prezenčného štúdia sa tento rok zapísalo vyše 270 študentov. Online je podľa nej prihlásených približne 200 detí. „Študenti sa stále môžu hlásiť do 14. júla,“ doplnila. V rámci programu spomenula novinky, ako napríklad tenisový workshop či návštevu Slovenskej filharmónie. V programe sú podľa produkčnej aj štandardné akcie, ako je pobyt na Planinke alebo kriminalistický workshop. „Všetko je na stránke DUK,“ dodala.