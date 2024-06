Imobilných ľudí budú v Žiline prepravovať novým autom

Žilina 23. júna (TASR) - Imobilných ľudí v Žiline budú prepravovať novým autom. Radnica na jeho kúpu získala 28.000 eur z ministerstva práce. Imobilné osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v Žiline budú môcť tranzitnú službu využiť na lekárske vyšetrenie alebo do inštitúcií kultúrneho a spoločenského života. TASR o tom informovala hovorkyňa Žiliny Zuzana Ondrášová. Službu by chceli spustiť v prvej polovici roku 2025.



Nové vozidlo bude mať kapacitu pre deväť osôb. "Automobil bude špeciálne upravený pre imobilných cestujúcich a osoby so zdravotným znevýhodnením. Bezpečnú a komfortnú jazdu zabezpečia tri rady sedadiel, pričom tretí rad bude vyberateľný pre umiestnenie invalidného vozíka," vysvetlila hovorkyňa. Súčasťou vybavenia vozidla budú aj elektrická hydraulická výsuvná plošina a bočný vysúvací schodík určený na nastupovanie.



Mesto chce týmto krokom zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb pre imobilných a zdravotne znevýhodnených občanov. "Nová prepravná služba prispeje k zvýšeniu kvality života občanov so zdravotným znevýhodnením. Vďaka nej budú mať lepšiu dostupnosť k dôležitým službám a aktivitám, ktoré sú nevyhnutné nielen pre ich každodenné fungovanie, ale aj k ich sociálnemu začleneniu. Preprava bude financovaná z rozpočtu mesta, čím sa zabezpečí udržateľnosť projektu aj v nasledujúcich rokoch," povedal primátor Peter Fiabáne.



Po schválení dotácie je ďalším krokom vyhlásenie verejného obstarávania. Radnica očakáva, že proces potrvá do konca roka 2024.