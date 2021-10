Imunokompromitované osoby v Skalici dostávajú tretiu dávku vakcíny

Skalica 19. septembra (TASR) – S očkovaním treťou dávkou vakcíny proti novému koronavírusu začala Fakultná nemocnica Agel Skalica. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Ako doplnila, zatiaľ sa to týka len imunokompromitovaných pacientov. Okres Skalica je zaradený naďalej do prvého stupňa ostražitosti. Podmienky vstupu a zotrvania v priestoroch nemocnice zostávajú zachované. "Pretrváva zákaz návštev pacientov na lôžkových oddeleniach, ale prítomnosť sprevádzajúcej osoby rodičky pri pôrode nie je zákazom obmedzená. Povolené sú aj návštevy kňazov s cieľom podania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim. U pacienta sa môže návšteva zdržať maximálne 15 minút. Do budov sa vstupuje výhradne s FFP2 respirátorom," informovala Pavliková.



Nemocnica má aktuálne v starostlivosti 11 pozitívnych pacientov na reprofilizovaných lôžkach. "Jeden pacient na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny je odkázaný na podporu umelej pľúcnej ventilácie. Zo zamestnancov nemocnice sú pozitívne testovaní štyria zdravotníci a jeden zamestnanec prevádzky. V karanténe nie je žiadny zamestnanec," doplnila hovorkyňa.



Očkovací tím nemocnice začal podávať tretiu dávku vakcíny, zatiaľ len imunokompromitovaným pacientom. "Od budúceho týždňa začíname očkovať treťou dávkou vakcíny aj našich zamestnancov," avizoval riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.