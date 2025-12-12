< sekcia Regióny
Inaugurovali nového dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity
Nový dekan vo svojom inauguračnom prejave zdôraznil, že akademický úrad vníma ako službu univerzite, pravde a človeku.
Autor TASR
Bratislava/Trnava 12. decembra (TASR) - V jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave v piatok slávnostne inaugurovali nového dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Fakultu povedie najbližšie štyri roky Remigiusz Piotr Górski. Informovali o tom z Trnavskej univerzity v Trnave.
„Jeho akademická, vedecká a pastoračná činnosť významne prispieva k formovaniu teologického myslenia na Slovensku aj v zahraničí,“ priblížila univerzita. Górski bol v októbri zvolený volebným zhromaždením a následne vymenovaný rektorom Trnavskej univerzity v Trnave Milošom Lichnerom.
Nový dekan vo svojom inauguračnom prejave zdôraznil, že akademický úrad vníma ako službu univerzite, pravde a človeku. „Poďakoval všetkým, ktorí stáli pri budovaní fakulty, a pripomenul jej pevné zakorenenie v tradícii trnavskej univerzitnej histórie siahajúcej až k Pázmaňovej tradícii z roku 1635,“ doplnila univerzita.
Slávnostnej inaugurácii, ktorá sa uskutočnila o 11.30 h, predchádzala svätá omša. Na slávnostnej inaugurácii sa zúčastnili predstavitelia vedenia univerzity, akademická obec, cirkevní predstavitelia a pozvaní hostia.
