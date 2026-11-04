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INCIDENT NA JUHU SLOVENSKA: Žena sa vyhrážala polícii bombou
Na miesto bolo vyslaných asi 30 policajtov.
Autor TASR,aktualizované
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Nové Zámky 4. novembra (TASR) - Žena z obce Strekov v okrese Nové Zámky sa vyhrážala polícii bombou. Dôvodom malo byť, že policajti zadržali jej syna. Občianska stráž SR potvrdila, že v utorok (3. 11.) došlo v obci k rozsiahlemu policajnému zásahu. Na miesto bolo vyslaných asi 30 policajtov. Dotknutú ulicu uzavreli a do spolupráce s políciou sa zapojili aj členovia Občianskej stráže SR.
Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktórie Borlokovej prijala polícia na linke 158 oznámenie, v ktorom oznamovateľka uviedla, že jej 17-ročného syna zadržali na polícii v Nových Zámkoch. „Veľkú bombu máte za chvíľu na polícii v Nových Zámkoch,“ povedala a následne prerušila telefonický hovor.
Budova okresného riaditeľstva ako aj obvodného oddelenia bola následne za pomoci služobného psa na vyhľadávanie výbušnín prehľadaná s negatívnym výsledkom.
Policajti v krátkom čase zadržali podozrivú 38-ročnú ženu, ktorá skončila v cele policajného zaistenia. Polícia vo veci začala trestné stíhanie pre prečin šírenia poplašnej správy, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.
Podľa vyjadrenia polície konaniu ženy predchádzalo zadržanie jej syna. Mladík sa prostredníctvom textových správ vyhrážal svojmu rovesníkovi bitkou. Jeho agresivita sa stupňovala a poškodený sa začal báť o svoj život. Policajti po obdržaní súhlasu prokurátora na zadržanie osoby mladistvého obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Policajného zboru v Nových Zámkoch začal trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania.
Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktórie Borlokovej prijala polícia na linke 158 oznámenie, v ktorom oznamovateľka uviedla, že jej 17-ročného syna zadržali na polícii v Nových Zámkoch. „Veľkú bombu máte za chvíľu na polícii v Nových Zámkoch,“ povedala a následne prerušila telefonický hovor.
Budova okresného riaditeľstva ako aj obvodného oddelenia bola následne za pomoci služobného psa na vyhľadávanie výbušnín prehľadaná s negatívnym výsledkom.
Policajti v krátkom čase zadržali podozrivú 38-ročnú ženu, ktorá skončila v cele policajného zaistenia. Polícia vo veci začala trestné stíhanie pre prečin šírenia poplašnej správy, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.
Podľa vyjadrenia polície konaniu ženy predchádzalo zadržanie jej syna. Mladík sa prostredníctvom textových správ vyhrážal svojmu rovesníkovi bitkou. Jeho agresivita sa stupňovala a poškodený sa začal báť o svoj život. Policajti po obdržaní súhlasu prokurátora na zadržanie osoby mladistvého obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Policajného zboru v Nových Zámkoch začal trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania.