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VIDEO: INCIDENT NA TANEČNOM PARKETE: Polícia hľadá svedkov
Svedkovia udalosti môžu informácie oznámiť na čísle 158, na policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti polície.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Polícia pátra po svedkoch skutku v podniku na Panenskej ulici v Bratislave, k spáchaniu ktorého došlo 15. septembra 2024 po 2.30 h. O pomoc žiada verejnosť. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Na tanečnom parkete došlo k fyzickému konfliktu medzi návštevníkom podniku a mužom s vejárom. Počas konfliktu mu návštevník chcel vejár z ruky vytrhnúť, avšak doposiaľ presne nezisteným spôsobom a z nedbanlivosti bolo majiteľovi vejára spôsobené ťažké zranenie oka samotným predmetom,“ priblížil hovorca.
Ako uviedol, okolnosti trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví vyšetrujú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I.
Svedkovia udalosti môžu informácie oznámiť na čísle 158, na policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti polície. Rovnako verejnosť v prípade, že disponuje akýmikoľvek informáciami k priebehu skutku.
„Na tanečnom parkete došlo k fyzickému konfliktu medzi návštevníkom podniku a mužom s vejárom. Počas konfliktu mu návštevník chcel vejár z ruky vytrhnúť, avšak doposiaľ presne nezisteným spôsobom a z nedbanlivosti bolo majiteľovi vejára spôsobené ťažké zranenie oka samotným predmetom,“ priblížil hovorca.
Ako uviedol, okolnosti trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví vyšetrujú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I.
Svedkovia udalosti môžu informácie oznámiť na čísle 158, na policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti polície. Rovnako verejnosť v prípade, že disponuje akýmikoľvek informáciami k priebehu skutku.