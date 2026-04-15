Streda 15. apríl 2026
INCIDENT NA TRATI: Vlak zachytil pracovný mechanizmus

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Pre cestujúcich ZSSK zabezpečila náhradu inými vlakmi.

Autor TASR
Považská Bystrica 15. apríla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) odriekla v stredu pre meškanie vlak smerujúci z Košíc do Bratislavy na úseku Považská Bystrica - Bratislava. V úseku Plevník - Považská Bystrica vlak zachytil pracovný mechanizmus na trati. Pre TASR to potvrdil hovorca ZSSK Ján Baček.

„Udalosť bude zdokumentovaná a preverená príslušnými orgánmi. Z dôvodu meškania bol vlak Ex 502 odrieknutý v úseku Považská Bystrica - Bratislava hlavná stanica,“ uviedol Baček.

Pre cestujúcich ZSSK podľa neho zabezpečila náhradu vlakmi R 10714 a Ex 604. „Cestujúci ani vlakový personál neboli zranení. Okolnosti a príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania,“ dodal.
Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom