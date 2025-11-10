< sekcia Regióny
Incident P. Linharta s policajtom by mali prejednať ako priestupok
Rozsudok je právoplatný.
Autor TASR
Bratislava/Nitra 10. novembra (TASR) - Krajský súd v Nitre rozhodol o tom, že incident bývalého poslanca Národnej rady SR Patricka Linharta s policajtom by mal okresný úrad prejednať ako priestupok. Rozsudok je právoplatný. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa súdu Katarína Kellnerová. Linhart čelil obžalobe z prečinov krivého obvinenia, krivej výpovede a krivej prísahy a ohovárania. Linhart v októbri 2020 zverejnil status na sociálnej sieti, v ktorom obvinil policajta z napadnutia.
Exposlanec tvrdil, že policajta upozornil, že nemá rúško, na čo ten zareagoval fyzickým útokom. Linhart podal na zasahujúceho policajta trestné oznámenie, ktorým sa začal zaoberať Úrad inšpekčnej služby. Rezort vnútra vtedy potvrdil, že vo veci nebola naplnená skutková podstata trestného činu. Za porušenie nariadenia o etickom kódexe bolo voči policajtovi vedené disciplinárne konanie. Policajt následne podal na vtedajšieho poslanca trestné oznámenie za krivé obvinenie. V roku 2022 obvinili Linharta z prečinov krivého obvinenia, krivej výpovede a krivej prísahy a ohovárania. Pôvodne uznal v minulom roku Okresný súd Nové Zámky exposlanca za vinného zo všetkých skutkov.
Linhart na sociálnej sieti uviedol, že ho odvolací súd uznal za nevinného. Informoval tiež, že od štátu bude žiadať náhradu škody vo výške 20.000 eur. Po odrátaní nákladov na právnika by chcel vysúdené financie venovať na projekt, ktorý zlepší stravovanie v školách.
Exposlanec tvrdil, že policajta upozornil, že nemá rúško, na čo ten zareagoval fyzickým útokom. Linhart podal na zasahujúceho policajta trestné oznámenie, ktorým sa začal zaoberať Úrad inšpekčnej služby. Rezort vnútra vtedy potvrdil, že vo veci nebola naplnená skutková podstata trestného činu. Za porušenie nariadenia o etickom kódexe bolo voči policajtovi vedené disciplinárne konanie. Policajt následne podal na vtedajšieho poslanca trestné oznámenie za krivé obvinenie. V roku 2022 obvinili Linharta z prečinov krivého obvinenia, krivej výpovede a krivej prísahy a ohovárania. Pôvodne uznal v minulom roku Okresný súd Nové Zámky exposlanca za vinného zo všetkých skutkov.
Linhart na sociálnej sieti uviedol, že ho odvolací súd uznal za nevinného. Informoval tiež, že od štátu bude žiadať náhradu škody vo výške 20.000 eur. Po odrátaní nákladov na právnika by chcel vysúdené financie venovať na projekt, ktorý zlepší stravovanie v školách.