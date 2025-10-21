Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Incident pri Domaši: Polícia vyšetruje usmrtenie

Archívna snímka. Foto: Juliana Nemčíková

Autor TASR
Bžany 21. októbra (TASR) - Polícia vo Svidníku v súvislosti s nálezom sudu s bližšie zatiaľ presne nešpecifikovaným anorganickým materiálom vo vodnej nádrži Domaša vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, sud bol nájdený vo vodnej nádrži v pondelok (20. 10.) pred obedom v rekreačnej oblasti Valkov, v katastrálnom území obce Bžany.

„K prípadu bol prizvaný aj obhliadajúci lekár. Na mieste boli vykonané prvotné úkony, bude vykonaná aj súdna analýza materiálu,“ povedala Ligdayová.
