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INCIDENT V ZAVARE: Muž mal strieľať zo vzduchovky a vyhrážať sa deťom

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Na snímke vzduchovky. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Prípad si prevzal poverený policajt, ktorý na základe získaného dôkazného materiálu muža obvinil z pokračovacieho prečinu nebezpečného vyhrážania.<

Autor TASR
Zavar 9. novembra (TASR) - Polícia obvinila muža, ktorý mal v obci Zavar v okrese Trnava strieľať zo vzduchovej zbrane smerom na ulicu, vyhrážať sa susedom a deťom. Muž čelí obvineniu z pokračovacieho prečinu nebezpečného vyhrážania. Na sociálnej sieti o tom informovala trnavská krajská polícia.

„Policajné hliadky muža obmedzili na osobnej slobode a vzhľadom k tomu, že kládol aktívny odpor, použili voči nemu donucovacie prostriedky a nasadili mu služobné putá,“ priblížila polícia. Muž sa mal vyhrážať aj maloletým deťom.

Prípad si prevzal poverený policajt, ktorý na základe získaného dôkazného materiálu muža obvinil z pokračovacieho prečinu nebezpečného vyhrážania. „Polícia prípad rieši v tzv. superrýchlom konaní. Do rozhodnutia súdu je muž umiestnený v policajnej cele,“ dodali policajti.

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