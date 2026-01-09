< sekcia Regióny
Incidenty na čerpacej stanici v Spišskej Novej Vsi nemajú spojitosť
Policajti obvodného oddelenia Policajného zboru Spišská Nová Ves miesto aktívne monitorujú.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 9. januára (TASR) - Polícia vyšetruje medializované incidenty na čerpacej stanici v Spišskej Novej Vsi, a to aj napriek tomu, že doteraz nebolo žiadnou zo zúčastnených strán podané oznámenie. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová pre TASR potvrdila, že v tejto súvislosti čelia obvineniu v súčasnosti dvaja ľudia. Upozornila, že udalosti z posledných dní nemajú žiadnu spojitosť so skutkami, ktorými sa polícia zaoberala v predchádzajúcom období.
„Spišskonovoveskí policajti vo veci začali konať ex offo a vec nateraz objasňujú ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. V priebehu vyšetrovania nie je vylúčené, že dôjde k zmene právnej kvalifikácie. Do konania boli zabezpečené potrebné dôkazy, ktoré policajti vyhodnocujú. Z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu prebiehajúceho vyšetrovania, nateraz nie je možné poskytnúť viac informácií,“ uviedla Illésová.
Dodala, že na uvedenej čerpacej stanici a v jej okolí ešte minulý rok zaznamenali tri priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a jeden trestný čin výtržníctva. V prípade výtržníctva vzniesla polícia obvinenie voči dvom osobám. Priestupky po ukončení objasňovania príslušní policajti predložili na okresný úrad, oddelenie všeobecnej vnútornej správy.
„Uvedené priestupky a prečin výtržníctva nemajú žiadnu spojitosť, a to ani v osobe poškodených, ani v osobe podozrivých či obvinených osôb. Išlo o samostatné skutky. Uvedené skutky realizované policajtmi nemajú žiadnu spojitosť. Policajti obvodného oddelenia Policajného zboru Spišská Nová Ves miesto aktívne monitorujú. Čo hrozí páchateľom takýchto skutkov závisí od kvalifikácie samotného skutku, na ktorý má vplyv viacero subjektívnych či objektívnych skutočností,“ dodala Illésová.
„Spišskonovoveskí policajti vo veci začali konať ex offo a vec nateraz objasňujú ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. V priebehu vyšetrovania nie je vylúčené, že dôjde k zmene právnej kvalifikácie. Do konania boli zabezpečené potrebné dôkazy, ktoré policajti vyhodnocujú. Z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu prebiehajúceho vyšetrovania, nateraz nie je možné poskytnúť viac informácií,“ uviedla Illésová.
Dodala, že na uvedenej čerpacej stanici a v jej okolí ešte minulý rok zaznamenali tri priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a jeden trestný čin výtržníctva. V prípade výtržníctva vzniesla polícia obvinenie voči dvom osobám. Priestupky po ukončení objasňovania príslušní policajti predložili na okresný úrad, oddelenie všeobecnej vnútornej správy.
„Uvedené priestupky a prečin výtržníctva nemajú žiadnu spojitosť, a to ani v osobe poškodených, ani v osobe podozrivých či obvinených osôb. Išlo o samostatné skutky. Uvedené skutky realizované policajtmi nemajú žiadnu spojitosť. Policajti obvodného oddelenia Policajného zboru Spišská Nová Ves miesto aktívne monitorujú. Čo hrozí páchateľom takýchto skutkov závisí od kvalifikácie samotného skutku, na ktorý má vplyv viacero subjektívnych či objektívnych skutočností,“ dodala Illésová.