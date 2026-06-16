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Indického premiéra N. Módího zaujala výstava fotografa F. Kuliseva
Kulisev, Master QEP, FBIPP patrí k svetovej špičke v oblasti fotografovania prírody a krajiny.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí navštívil výstavu Amazing Slovakia v rámci slávnostnej večere v spoločnosti prezidenta Petra Pellegriniho a predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) v historickej budove NR SR v Bratislave. Sprevádzal ho autor výstavy, fotograf Filip Kulisev.
„Výstava 21 veľkoformatových fotografií najkrajších prírodných scenérií a historických pamiatok Slovenska premiéra Módího veľmi zaujala, čo ma veľmi teší. Veľmi sa mu zapáčila myšlienka výstavy EARTH v Indii,“ komentoval stretnutie s indickým premiérom slovenský fotograf a cestovateľ. „Zároveň ma požiadal, či by som v rámci tohto podujatia aj nafotil a natočil jeho rodné mesto Vadnagar v štáte Gujarat. India ma ako krajina fascinuje rozmanitým prírodným bohatstvom. Jej vôbec prvú návštevu chystám koncom tohto roka,“ prezradil Kulisev.
Ako ďalej potvrdil pre TASR, po skončení prehliadky spolu s Rašim odovzdal Módímu knihu EARTH s predslovom monackého kniežaťa Alberta II. Kulisev v tejto publikácii ukázal rozmanitosť a čaro štyroch základných klimatických pásiem Zeme. Nakrútil tiež rovnomenný dokumentárny film, v ktorom prináša podmanivé obrazy mnohých miest našej planéty z vtáčej perspektívy.
Kulisev, Master QEP, FBIPP patrí k svetovej špičke v oblasti fotografovania prírody a krajiny. Počas dvoch desaťročí tvorby absolvoval viac ako 200 individuálnych výstav na Slovensku a v zahraničí. Vystavoval napríklad v Sydney, Aucklande, Atlante, Washingtone, Clevelande, Las Vegas, Vancouveri, Monaku, Ríme, Moskve, na Malte, v Paríži, Ottawe, Honolulu, v Európskom parlamente v Bruseli, v centrále OSN v New Yorku a Ženeve, na Expo 2020 v Dubaji, na Expo 2025 v Osake i na Severnom póle. Za svoje práce získal viacero medzinárodných cien.
„Výstava 21 veľkoformatových fotografií najkrajších prírodných scenérií a historických pamiatok Slovenska premiéra Módího veľmi zaujala, čo ma veľmi teší. Veľmi sa mu zapáčila myšlienka výstavy EARTH v Indii,“ komentoval stretnutie s indickým premiérom slovenský fotograf a cestovateľ. „Zároveň ma požiadal, či by som v rámci tohto podujatia aj nafotil a natočil jeho rodné mesto Vadnagar v štáte Gujarat. India ma ako krajina fascinuje rozmanitým prírodným bohatstvom. Jej vôbec prvú návštevu chystám koncom tohto roka,“ prezradil Kulisev.
Ako ďalej potvrdil pre TASR, po skončení prehliadky spolu s Rašim odovzdal Módímu knihu EARTH s predslovom monackého kniežaťa Alberta II. Kulisev v tejto publikácii ukázal rozmanitosť a čaro štyroch základných klimatických pásiem Zeme. Nakrútil tiež rovnomenný dokumentárny film, v ktorom prináša podmanivé obrazy mnohých miest našej planéty z vtáčej perspektívy.
Kulisev, Master QEP, FBIPP patrí k svetovej špičke v oblasti fotografovania prírody a krajiny. Počas dvoch desaťročí tvorby absolvoval viac ako 200 individuálnych výstav na Slovensku a v zahraničí. Vystavoval napríklad v Sydney, Aucklande, Atlante, Washingtone, Clevelande, Las Vegas, Vancouveri, Monaku, Ríme, Moskve, na Malte, v Paríži, Ottawe, Honolulu, v Európskom parlamente v Bruseli, v centrále OSN v New Yorku a Ženeve, na Expo 2020 v Dubaji, na Expo 2025 v Osake i na Severnom póle. Za svoje práce získal viacero medzinárodných cien.