Indický festival v Nitre ponúkne orientálne jedlo i ajurvédsku masáž

Nitra 13. mája (TASR) - Premávajúca rikša, cvičenie jogy i ochutnávky špecialít ponúkne Indický festival, ktorý sa bude konať 21. júna v Mestskom parku na Sihoti v Nitre. Ako uviedol organizátor Peter Greša, jedným z hlavných lákadiel premiérového indického festivalu bude aj český dobrodruh Tomáš Vejmola.



Podľa Grešu bude celý park pulzovať atmosférou Indie. Účastníci môžu osláviť Medzinárodný deň jogy spoločným cvičením s Jaiwanti Singhovou a ďalšími špičkovými inštruktormi. „K dispozícií budú orientálne stánky a foodtrucky s jedlom. Záujemcovia si budú môcť priamo v parku dopriať ajurvédsku masáž alebo tetovanie hennou v mehndi stane. Deti i dospelí sa budú môcť zapojiť do kriketového zápolenia s tímom Bratislava Cricket Club,“ priblížil Greša.



Súčasťou Indického festivalu budú aj hudobné vystúpenia, na ktorý sa predstaví Zdeněk Hladík s hrou na sitar. Chýbať nebudú ani tanečné skupiny predvádzajúce mix regionálnych indických tancov s moderným štýlom Bollywoodu. „Tí odvážnejší sa budú môcť zapojiť do workshopov a naučiť sa nové tanečné kroky. Pre najmenších návštevníkov a ich rodičov sa budú čítať indické bájky. Deti sa môžu zapojiť aj do detskej jogy a meditácie. Budeme kresliť mandaly a vytvárať umelecké Rangoli,“ doplnil Greša.