Infocentrum Gabčíkovo prilákalo počas leta rekordný počet návštevníkov
Súčasťou programu sú aj odborné exkurzie do zákulisia vodnej elektrárne. Od januára do júla sa na nich zúčastnilo vyše 2300 ľudí.
Autor TASR
Bratislava 13. septembra (TASR) - Do Infocentra Vodného diela Gabčíkovo zavítalo od začiatku roka viac ako 15.300 návštevníkov. Najviac to bolo v lete. Od svojho otvorenia v roku 2023 ide o najúspešnejšiu sezónu. TASR o tom informoval štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV).
Lákadlom infocentra je podľa VV v tomto roku vyhliadková loď Ondava, ktorá od júla prepravila cez komory vodného diela vyše 1000 návštevníkov. „Plavba ponúka jedinečný zážitok z technického riešenia komôr, keď loď prekoná výškový rozdiel od 16 do 23 metrov. Plavby sú dostupné až do konca októbra,“ priblížil štátny podnik. Doplnil, že loď bude mať potom zimnú prestávku a do prevádzky sa vráti v apríli 2026.
„Tretia letná sezóna infocentra potvrdzuje, že záujem o naše aktivity každým rokom rastie. Plavby na lodi Ondava, exkurzie i moderné interaktívne expozície dokazujú, že Vodné dielo Gabčíkovo nie je len strategickou stavbou pri ochrane pred povodňami, plavebnou cestou, zdrojom zelenej energie, ale aj atraktívnym vzdelávacím a turistickým centrom,“ uviedol generálny riaditeľ VV Peter Molda.
Počas júna až augusta si interaktívne expozície a 3D virtuálne prehliadky pozrelo viac než 10.500 návštevníkov, čo je približne o tretinu viac ako v rovnakom období minulého roka, tvrdí podnik. Najväčší podiel podľa VV tvorili turisti z Česka a Slovenska, no Gabčíkovo prilákalo aj návštevníkov z ďalších kútov Európy, USA či Afriky.
Išlo o žiakov základných škôl, stredoškolákov, vysokoškolákov, výskumníkov a odborníkov v oblasti energetiky. „Infocentrum na Vodnom diele Gabčíkovo je skvelým príkladom toho, ako môže štátna inštitúcia prepájať modernú energetiku s osveto-vzdelávacími aktivitami. Práve takéto projekty dávajú verejnosti možnosť lepšie pochopiť význam obnoviteľných zdrojov a vodného hospodárstva pre budúce generácie," skonštatoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Deklaruje, že envirorezort bude aj naďalej podporovať aktivity, ktoré približujú zelenú energetiku a ochranu prírody širokej verejnosti.
