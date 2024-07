Infocentrum na hrade Plaveč je otvorené aj túto letnú sezónu

Plaveč 6. júla (TASR) - Infocentrum na hrade Plaveč v rovnomennej obci v Staroľubovnianskom okrese je turistom k dispozícii aj počas tohtoročných letných prázdnin. Pre TASR to potvrdil starosta Peter Šlosár.



"Infocentrum máme otvorené v júli a auguste, a to od utorka do nedele od 10. do 17.00 h," uviedol s tým, že turisti tu môžu získať informácie o hrade aj o okolitých turistických atrakciách či si zakúpiť suveníry. "Výťažok z predaja ide na obnovu hradu," dodal.



Hradné infocentrum prevádzkuje tunajšie občianske združenie Džatky pre všetko, ktoré na tento účel získalo dotáciu z obce. Tržby infocentra dosiahli vlani 1600 eur, čo pokrylo náklady na jeho chod. "Financie z predaja predmetov putujú na obnovu hradu, ktorú riadi koordinátor," doplnil starosta.



Zrúcaninu hradu obnovujú prostredníctvom financií z rezortu kultúry 11 rokov. Počas toho objavili napríklad podzemné hradby, čím sa zmenil doteraz známy pôdorys hradu. V tomto roku práce zatiaľ nezačali, keďže žiadosť obce z vlaňajšieho novembra podľa Šlosára zatiaľ nebola vyhodnotená.



Infocentrum prvýkrát otvorili počas minuloročnej prevádzky. Hrad Plaveč vtedy počas dvoch mesiacov navštívilo 2250 turistov.