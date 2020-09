Informácie o obsahu fekálneho odpadu v prameni Vyvieranie sú nesprávne

Liptovský Mikuláš 19. septembra (TASR) - Informácie o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Vyvieranie, ktorý je vodárenským zdrojom Liptovskej vodárenskej spoločnosti (LVS) Liptovský Mikuláš, sú nepravdivé a zavádzajúce. Spoločnosť ubezpečuje, že kvalita pitnej vody z verejného vodovodu LVS je pod kontrolou a pre spotrebiteľov je bezpečná. Zdôraznil to v sobotu vo svojom stanovisku pre médiá generálny riaditeľ LVS Matej Géci.



Tvrdenia, ktoré zverejnilo občianske združenie (OZ) Za našu vodu, sú podľa spoločnosti zavádzajúce. Rozbor vody, ktorý združenie prezentovalo, je interpretovaný klamlivo, zdôrazňujú vodári.



"LVS nezaznamenala žiadne zhoršenie kvality zdroja pitnej vody v Demänovskej doline, ktoré by malo byť podľa medializovaných informácií spôsobené únikom odpadovej vody zo žúmp alebo zle tesniacej kanalizácie. Úpravňa vody v Demänovskej doline je technologicky schopná zabezpečiť pitnú vodu aj v prípade zhoršenia kvality vody na kategóriu A2," uviedol Géci. Doplnil, že pri vysokom zakalení surovej vody, ktoré spôsobuje masívne topenie snehu alebo prívalové dažde, LVS privádza vodu do verejného vodovodu z úpravne vody v Liptovskej Porúbke.



Podľa generálneho riaditeľa má LVS k dispozícii všetky výsledky rozborov kvality vody. "Tie zodpovedajú, čo sa fekálnych baktérií týka, surovej vode kategórie A1. Výsledky zodpovedajú danému typu vodárenského zdroja a ročnému obdobiu. V prípade záujmu o overenie si informácií je možné sa obrátiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, ktorý je dozorujúcim orgánom pre oblasť kvality pitnej vody," doplnil Géci.