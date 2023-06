Informačná kancelária mesta Michalovce predlžuje otváracie hodiny

Michalovce 27. júna (TASR) - Informačná kancelária mesta Michalovce je od tohto týždňa do konca augusta otvorená v pracovných dňoch do 18.00 h a v sobotu do 14.00 h. Predĺžená pracovná doba súvisí so zvýšeným počtom turistov, ktorí prídu poznávať región Zemplín. TASR o tom informovala hovorkyňa radnice Mária Stričková.



"Rozvoj cestovného ruchu je pre mesto Michalovce dôležitý, a preto sa snažíme zlepšovať aj služby Informačnej kancelárie, ktorá má v tejto oblasti nezastupiteľnú úlohu. Podrobné informácie o destinácii dolný Zemplín, informácie o historických pamiatkach, turistických trasách, tipy na výlety a oddych, knižné publikácie, suveníry a ešte oveľa viac nájdu všetci, ktorí navštívia našu informačnú kanceláriu," uviedla.



Obyvateľom, ale i návštevníkom mesta poskytuje služby od roku 2006. Do roku 2021 bola súčasťou historickej budovy Mestského úradu v Michalovciach na Námestí osloboditeľov. V septembri toho istého roku sa kancelária presťahovala do budovy Zlatého býka, ktorá prešla komplexnou rekonštrukciou. Modernizáciou kancelárie sa podľa mesta zlepšili aj služby poskytované klientom.