< sekcia Regióny
Informačné centrum Europe Direct Senica funguje už viac ako 20 rokov
Europe Direct Senica je súčasťou celoeurópskej siete viac ako 480 regionálnych informačných centier.
Autor TASR
Senica 2. februára (TASR) - Informačné centrum Europe Direct Senica, sídliace na Mestskom úrade v Senici, funguje v regióne už viac ako 20 rokov. Dlhodobo slúži ako spojka medzi Európskou úniou a občanmi Senice a Záhoria. Centrum prináša obyvateľom regiónu overené informácie o Európskej únii, organizuje rôzne podujatia, súťaže či odborné diskusie. TASR to uviedla Alexandra Berecová z informačného centra.
Z najznámejších aktivít spomenula napríklad Ekodeň, Deň Európy, Európsky týždeň mobility, Európsky deň jazykov či vedomostnú súťaž Mladý Európan určenú pre stredné školy. „Aktuálne sme vyhlásili fotosúťaž s názvom Dobro spája Európu, prostredníctvom ktorej si pripomíname dvojité výročie, a to 30 rokov podpory dobrovoľníctva Európskej únii, ktoré sa začalo v roku 1996 pilotným projektom Európskej dobrovoľníckej služby, a desať rokov Európskeho zboru solidarity,“ ozrejmila.
Aktuálne sa začalo nové obdobie siete Europe Direct 2026 - 2030. „My sa veľmi tešíme, že sme uspeli v novej výzve a v tejto práci môžeme pokračovať aj počas nasledujúcich piatich rokov. Podobné informačné centrá môžu ľudia nájsť aj v ďalších mestách po celom Slovensku,“ doplnila.
Centrálne kontaktné miesto poskytuje široké spektrum informácií o Európskej únii vrátane možností štúdia, práce, aktuálnych politík a programov EÚ a ďalších užitočných tém. Europe Direct Senica je súčasťou celoeurópskej siete viac ako 480 regionálnych informačných centier, ktoré občanom sprostredkúvajú overené informácie o EÚ na miestnej úrovni.
Z najznámejších aktivít spomenula napríklad Ekodeň, Deň Európy, Európsky týždeň mobility, Európsky deň jazykov či vedomostnú súťaž Mladý Európan určenú pre stredné školy. „Aktuálne sme vyhlásili fotosúťaž s názvom Dobro spája Európu, prostredníctvom ktorej si pripomíname dvojité výročie, a to 30 rokov podpory dobrovoľníctva Európskej únii, ktoré sa začalo v roku 1996 pilotným projektom Európskej dobrovoľníckej služby, a desať rokov Európskeho zboru solidarity,“ ozrejmila.
Aktuálne sa začalo nové obdobie siete Europe Direct 2026 - 2030. „My sa veľmi tešíme, že sme uspeli v novej výzve a v tejto práci môžeme pokračovať aj počas nasledujúcich piatich rokov. Podobné informačné centrá môžu ľudia nájsť aj v ďalších mestách po celom Slovensku,“ doplnila.
Centrálne kontaktné miesto poskytuje široké spektrum informácií o Európskej únii vrátane možností štúdia, práce, aktuálnych politík a programov EÚ a ďalších užitočných tém. Europe Direct Senica je súčasťou celoeurópskej siete viac ako 480 regionálnych informačných centier, ktoré občanom sprostredkúvajú overené informácie o EÚ na miestnej úrovni.