Informačné centrum Europe Direct Senica funguje už viac ako 20 rokov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Europe Direct Senica je súčasťou celoeurópskej siete viac ako 480 regionálnych informačných centier.

Autor TASR
Senica 2. februára (TASR) - Informačné centrum Europe Direct Senica, sídliace na Mestskom úrade v Senici, funguje v regióne už viac ako 20 rokov. Dlhodobo slúži ako spojka medzi Európskou úniou a občanmi Senice a Záhoria. Centrum prináša obyvateľom regiónu overené informácie o Európskej únii, organizuje rôzne podujatia, súťaže či odborné diskusie. TASR to uviedla Alexandra Berecová z informačného centra.

Z najznámejších aktivít spomenula napríklad Ekodeň, Deň Európy, Európsky týždeň mobility, Európsky deň jazykov či vedomostnú súťaž Mladý Európan určenú pre stredné školy. „Aktuálne sme vyhlásili fotosúťaž s názvom Dobro spája Európu, prostredníctvom ktorej si pripomíname dvojité výročie, a to 30 rokov podpory dobrovoľníctva Európskej únii, ktoré sa začalo v roku 1996 pilotným projektom Európskej dobrovoľníckej služby, a desať rokov Európskeho zboru solidarity,“ ozrejmila.

Aktuálne sa začalo nové obdobie siete Europe Direct 2026 - 2030. „My sa veľmi tešíme, že sme uspeli v novej výzve a v tejto práci môžeme pokračovať aj počas nasledujúcich piatich rokov. Podobné informačné centrá môžu ľudia nájsť aj v ďalších mestách po celom Slovensku,“ doplnila.

Centrálne kontaktné miesto poskytuje široké spektrum informácií o Európskej únii vrátane možností štúdia, práce, aktuálnych politík a programov EÚ a ďalších užitočných tém. Europe Direct Senica je súčasťou celoeurópskej siete viac ako 480 regionálnych informačných centier, ktoré občanom sprostredkúvajú overené informácie o EÚ na miestnej úrovni.
