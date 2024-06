Informačné centrum na Štrbskom Plese je teraz na železničnej stanici

Štrbské Pleso 23. júna (TASR) - Turistické informačné centrum (TIC) na Štrbskom Plese je od tejto letnej sezóny presťahované do nových priestorov. Návštevníci jedného z centier cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách ho od piatka (21. 6.) nájdu priamo v budove stanice Tatranskej elektrickej železnice. Jeho služby tak budú podľa riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej omnoho dostupnejšie.



"Priestory sú omnoho atraktívnejšie. Turisti, keď vystúpia z vlaku, tak priamo na železničnej stanici si môžu naplánovať celodenný pobyt na Štrbskom Plese," uviedla Blašková. Prevádzkovateľom TIC je obec Štrba.



Okrem praktických informácií sa na pracovisku môžu turisti aj poistiť do hôr, zakúpiť si mapy či iné suveníry a k dispozícii majú tiež poštovú schránku. Počas celej letnej sezóny, ktorá odštartovala 1. júna, je informačné centrum k dispozícii od 8.00 do 15.30 h.