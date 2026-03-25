Europe Direct Trnava priblíži Európsku úniu ľuďom v Trnavskom kraji
Autor TASR
Trnava 25. marca (TASR) - Nové informačné a komunitné miesto Europe Direct Trnava priblíži Európsku úniu ľuďom v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). Prevádzkuje ho Krajská inovačná rozvojová agentúra (KIRA). Jeho priestory v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave slávnostne otvoria v rámci osláv Dňa Európy 8. mája. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Vytvárame miesto, kde sa obyvatelia môžu bezplatne poradiť, dozvedieť sa o grantoch, štúdiu v zahraničí alebo jednoducho lepšie pochopiť, čo pre Slovensko členstvo v EÚ znamená,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič. Europe Direct Trnava bude obsluhovať okresy Trnava, Piešťany, Hlohovec, Dunajská Streda a Galanta. Okresy Senica a Skalica sú pokryté podobným centrom v Senici.
Bude komunikovať v slovenčine, maďarčine a angličtine. Plánuje uviesť aj mobilný informačný stánok a organizovať podujatia po celom území kraja. Komunikovať bude aj prostredníctvom sociálnych sietí. „Verím, že spoločným úsilím sa nám podarí ešte viac priblížiť konkrétne prínosy členstva Slovenska v EÚ pre ľudí v Trnavskom kraji,“ doplnil vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
Europe Direct je celoeurópska sieť centier koordinovaných Európskou komisiou. Ich úlohou je pomáhať občanom lepšie rozumieť Európskej únii, jej programom a príležitostiam. Zároveň vytvárajú priestor na diskusiu o európskych témach priamo v regiónoch.
