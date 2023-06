Nitriansku kanceláriu pre obete trestných činov vyhľadalo 350 občanov

Nitra 12. júna (TASR) - Informačnú kanceláriu pre obete trestných činov v Nitre a jej detašované pracovisko v Leviciach vyhľadalo za štyri roky jej fungovania 350 občanov. Pracovníci nitrianskej kancelárie poskytujú pomoc širokej škále obetí trestných činov od obetí podvodov na senioroch až po obete domáceho násilia. O svojej činnosti budú informovať verejnosť počas Dňa otvorených dverí Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Nitra v klientskom centre na Štefánikovej triede 69 vo štvrtok 15. júna, informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR.



Informačné kancelárie pre obete trestných činov sú pre občanov k dispozícii naprieč celým Slovenskom od roku 2019. Nájdu v nich podporu, pomoc a poradenstvo. Počet klientov od začiatku sprostredkúvania a poskytovania pomoci do júna 2023 dosiahol číslo 3282. V 1441 prípadoch pracovníci poskytli pomoc občanom vo veku od 18 do 60 rokov. V 1069 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov, 53 prípadov sa týkalo detí a mládeže do 18. roku. V 718 prípadoch sa klient rozhodol neuviesť svoj vek. Z celkového počtu klientov bolo 1242 mužov a 2035 žien.