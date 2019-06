Informačný systém v obci Buzitka je inšpirovaný Podpoľaním

V Buzitke žije v súčasnosti približne 500 obyvateľov. V minulosti sa do nej prisťahovala ľudia z Podpoľania, napríklad z dediny Stožok.

Buzitka 7. júna (TASR) – Namiesto bežných jednoduchých kovových tyčí s orientačnými tabuľami drevené vyrezávané stĺpy s ornamentikou, ktorá je inšpirovaná podpolianskymi motívmi. Taký informačný systém majú v obci Buzitka v okrese Lučenec.



Podľa slov starostu Miroslava Malatinca aj inšpiráciu našli priamo v Podpoľaní. „Priznám sa, ja som videl takýto informačný systém v Očovej. Tam majú podobné vyrezávané stĺpy. Keďže u nás na aktivačných prácach pracoval šikovný obyvateľ, Peter Čordáš z časti Krásna, ktorý je celkom známym výrobcom fujár, tieto stĺpy nám vyrezal,“ priblížil starosta vznik informačného systému.



Dodal, že by boli radi, keby šikovný remeselník pre obec zhotovil aj ďalšie drevené prvky. „V súčasnosti však robí v Rakúsku, kam šiel pracovať so synmi. Je škoda, že odišiel, určite by nám vyrobil aj ďalšie veci,“ podotkol Malatinec.



Vďaka tomu, že stĺpy s tabuľami určujúcimi orientáciu k najdôležitejším objektom, vyrobil pracovník obce, boli náklady podľa starostu minimálne. „Kúpili sme na to potrebné suché drevo, nie nejaké čerstvé hranoly z píly. Vyšlo nás to však len okolo sto eur,“ konkretizoval Malatinec.



V Buzitke žije v súčasnosti približne 500 obyvateľov. V minulosti sa do nej prisťahovala ľudia z Podpoľania, napríklad z dediny Stožok. Ďalší prišli zo zrušenej dediny Lešť, ktorá v 50. rokoch minulého storočia zanikla pri vytvorení rovnomenného vojenského výcvikového priestoru.