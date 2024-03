Ingrid Hoffstädter Višňovská poukazuje na slepotu dnešných dní

Senica 22. marca (TASR) - Blindness/Slepota nesie názov najnovšia výstava v Záhorskej galérii Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici. Od piatka predstavuje najnovšie diela výtvarníčky Ingrid Hoffstädter Višňovskej, informovala o tom PR ZGJM Zuzana Dohnalová.



Kurátorom výstavy, ktorá mapuje súčasnú vizualitu (aj slepotu) dnešných dní, je riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave Vladimír Beskid. "Ingrid Višňovská uprednostňuje osobité myslenie, postavené na dematerializácii, využívaní nových technológií a netradičných fyzikálnych a výtvarných prostriedkov ako laser, UV svetlo, neóny, para, lentikulárna tlač," uviedol.



Nosnou na výstave je séria Bez komentára (2023 - 2024). Ide podľa kurátora o zdvojené obrazy v jednom celku, o silnú konfrontáciu vojnových spravodajských fotografií z Ukrajiny s maliarskymi dielami svetových autorov. Kombinovanie techniky umožňuje divákovi pri zmene polohy vidieť odlišné obrazy v iných uhloch pohľadu. Vníma napríklad prekrývanie obrazu Caravaggia Smrť Panny Márie s umierajúcou tehotnou Ukrajinkou na nosidlách v Mariupoli či scénu umierajúceho syna Ivana Hrozného od ruského klasika I. J. Repina s výjavom zbombardovaného ukrajinského mesta.



Cyklus True colours (2024) je pokračovaním lentikulárnych fólií so spoločným vnímaním obrazu a textu, ktoré sa rozchádzajú. V sérii Stamps (2024) ide o počítačom modifikované tváre alebo fragmenty tiel, do ktorých sú vrazené pečate tvárí iných ľudí. Niekoľko prác na výstave v Senici odkazuje na náboženské motívy a ich kritické čítanie v súčasnom svete. Zaradené sú aj práce, ktoré dokresľujú modely zaslepenosti súčasného sveta. "Celkové vyznenie výstavy je o slepote a zaslepenosti dnešných dní, ako aj istým druhom vizuálnej diagnostiky individuálneho vnímania či skupinovej reakcie spoločnosti," doplnil kurátor.



Výstava potrvá do konca apríla.